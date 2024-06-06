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Hava savunma sistemleri Manisa'da geliştirilecek

Türkiye'ye örnek olacak hava savunma sistemleri laboratuvarı Manisa Celal Bayar Üniversitesinde açıldı

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türk Havacılık Uzay Sanayii ve sanayi partnerlerinin iş birliğinde hayata geçen Hava Platformları ve Savunma Sistemleri Araştırma ve Tasarım Laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk defa faaliyet geçecek olan araştırma laboratuvarına sanayiciler de destek vererek hem öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine hem de havacılık ve savunma sanayisine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Türkiye'de örnek bir uygulama olarak ilk defa faaliyet geçecek olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hava Platformları ve Savunma Sistemleri Araştırma Laboratuvarı kapsamında 'Tasarım ve İnovasyon odaklı Ürün geliştirme', 'Havacılık ve Savunma Teknolojilerinde Yenilikçi Üretim Teknolojileri araştırma ve geliştirme', 'Ar-Ge proje iş birlikleri', 'Şirket için stratejik konularda çalışan lisans ve lisansüstü öğrenci ile doktora sonrası araştırmacı yetiştirilmesi', 'Üniversitenin test alt yapısının kullanımı', 'Öğrenciler için proje bursiyerliği', 'Ortak çalışma alanlarında konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel aktiviteler düzenlenmesi' gibi faaliyetlerin yürütüleceği bildirildi. Açılış öncesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonunda Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özkan Altay ve Manisa OSB'de faaliyette bulunan 6 firmanın temsilcilerinin katılımıyla iş birliği protokolü imzalandı.

"Nitelikli büyümeye devam ediyoruz"

İmza töreninde önce bir konuşma yapan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, "Hava Platformları ve Savunma Sistemleri Araştırma Laboratuvarı Türkiye'de bir ilk olacak. Bunun en önemli yanı bu çalışmayı Manisa OSB'de faaliyetlerine devam eden 6 firmamızdan destek aldık. Protokolümüzü yaparak laboratuvarımızı işlevsel hale getireceğiz. Türkiye'de bir ilk olması önemli. Bizler Manisa CBÜ olarak nitelikli büyümeye devam ediyoruz. En önemsediğimiz noktada bu. Öğrencilerimizin son sınıfta stajdayken böyle bir laboratuvarda çalışacak olması bu tarz projelerin içinde yer alması artık sektöre çalışmaya başladıklarında belki mezunlarından 1-0 öne geçmesi demektir. Dolayısıyla bu anlamda da sürekli bahsettiğimiz üniversite-sanayi iş birliğinin somut olarak vücut bulmuş hali diyebiliriz." dedi.

"Burada yeni bir model deniyoruz"

İmza töreni öncesinde konuşan TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özkan Altay şunları söyledi: "Ürünlerimiz çok büyük birer AR-GE projesi niteliğinde. Bu projeler de birçok kritik teknolojinin geliştirilmesini barındırmakta. Bunun başarılmasını ancak büyük bir ekosistemle, ülkenin tüm kaynaklarını etkin bir şekilde kullanılmasıyla başarılacağını biliyoruz. Bu ekosistemin de en önemli noktalarından bir tanesi üniversitelerimiz. Burada uzman akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin katkılarına ihtiyaç duyulmakta. Bunun yanı sıra yerel sanayimizin geliştirmiş olduğu teknolojiler, üretim kapasiteleri, tasarım yeteneklerini de harmanlayarak bu başarıyı elde edebiliriz. Bugün açılışını yapacağımız laboratuvar da bunun somut bir göstergesi. Burada yeni bir model deniyoruz. 6 tane firmamızla birlikte TUSAŞ'ın da desteğiyle Manisa Celal Bayar Üniversitemizde bu laboratuvarın açılışını gerçekleştireceğiz. Sanayimizin problemlerini üniversiteyle paylaşarak ve yerel sanayicilerimizin yeteneklerini kullanarak, havacılık sektörüne yeni çözümler getirmek, öğrencilerimize ulaşmak, akademisyenlerimize ulaşmak bu aramızdaki köprüyü daha da kuvvetlendirmek amacındayız. Protokolün ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesinin zemin katında gerçekleştirilen Hava Platformları ve Savunma Sistemleri Araştırma Laboratuvarı açılış törenine Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, rektör yardımcıları, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özkan Altay, CBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Türk, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, akademisyenler, sanayiciler ve davetliler katıldı. CBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Türk'ün açılış konuşmasının ardından konuşan TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özkan Altay, "TUSAŞ'ın üniversitelerle yakın iş birliği içinde olarak akademik ve teknik altyapıyı havacılık sektörüne entegre etme hedefinin Türkiye'nin savunma ve havacılık sektöründe daha da ilerlemesine katkı sağlayacağını, inovasyonu teşvik edeceğini ve genç yetenekleri sektöre çekeceğini değerlendirmekteyiz. Sonuç olarak bu laboratuvar ile öğrencilerimiz ve akademisyenlerimize bir adım daha yakın olmanın yanı sıra edindiğimiz deneyimleri paylaşarak sanayimizin gerçek problemleri üzerinde beraber çözümler oluşturacağız." dedi.

Açılışta konuşan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise, "Açılışını gerçekleştireceğimiz laboratuvarımızla Manisa CBÜ'de Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültemiz ve birçok meslek yüksekokulunda bulunan lisans, ön lisans düzeyindeki öğrencilerimizin yanı sıra lisans üstü öğrencilerimizin eğitimine de ciddi anlamda bir katkı sağlanacaktır. Bizler üniversite olarak nitelikli bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Öncelikle var olan bölümler ve programlar için altyapımızı güçlendiriyoruz. Bunun en somut örneklerinden biri de bugün açılışını yaptığımız laboratuvardır." diye konuştu.

Manisa Valisi Enver Ünlü ise konuşmasında şunları söyledi: "Ülkemiz son yıllarda gerek havacılık, gerekse savunma sanayisinde çok önemli yol katetti çok büyük mesafeler aldı. Yerli ve milli parolasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde çıkılan bu kutlu yolda, insansız hava araçlarından nizami harp araçlarına kadar birçok alanda gelişen, büyüyen hava ve savunma sanayimiz ARGE çalışmalarına bağlı yatırımlar sayesinde bütün dünyada kendinden söz ettirmenin gururunu yaşamaktadır. TUSAŞ, proje yapan öğrencilerimize burs ve proje bütçesi sağlayarak genç araştırmacılara önemli bir destek de sunmaktadır. Bu vesileyle TUSAŞ'tan bir ricam var. Öğrencilerimizin yurtdışında kısa süreli de olsa staj programlarına katılmaları desteklenmesini, yurtdışı tecrübeleri ve vizyonlarının gelişmesi açısından son derece önemli. Ben de Manisa Valisi olarak bu konuda projeye dahil edilmesini rica ediyorum. Manisa Celal Bayar Üniversitemizin de projeye sunacağı imkanlar sayesinde öğrencilerimize ve araştırmacılarımıza geniş imkanlar sağlanacak. Yenilikçi projelerin geliştirilmesine ve uygulanmasına büyük katkılar sağlayacaktır."

Yapılan konuşmaların ardından destek olan firmalara plaket takdim edildikten sonra kurdele kesilerek laboratuvar gezildi.