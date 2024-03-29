Havza OSB'de Alan Genişlemesi İçin İnceleme Yapıldı - Son Dakika
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Havza OSB'de Alan Genişlemesi İçin İnceleme Yapıldı

Havza OSB\'de Alan Genişlemesi İçin İnceleme Yapıldı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Havza OSB'de alan genişlemesi yapılacak sahada inceleme gerçekleştirdi. Havza OSB'nin mevcut alanı 1 milyon metrekareden 10 milyon metrekareye çıkarıldı. Havza OSB, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak.

29.03.2024 18:37  Güncelleme: 19:06
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Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) alan genişlemesi yapılacak sahada inceleme yapıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Havza OSB'de alan genişlemesi yapılacak sahada inceleme gerçekleştirdi.

Heyete Havza Kaymakamı Mustafa Ayva, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ile Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş eşlik etti.

Muş, Havza OSB'nin 1 milyon metrekare olan mevcut alanının 10 milyon metrekareye çıkarıldığını belirterek, "Havza OSB'miz, ülkemize ve bölgemize değer katacak."dedi.

Özdemir ise Havza OSB'nin Karadeniz'in en büyük OSB'si olma yolunda emmin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza OSB'de Alan Genişlemesi İçin İnceleme Yapıldı - Son Dakika

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