HAYAT 112: Acil İhbar Uygulaması Başladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "HAYAT 112 Acil mobil ihbar uygulaması ile artık ihbarlar tek bir çatı altında dijital ortamda toplanacak. Vatandaşlarımız sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolar ile ihbarda bulunabilecek." dedi.

Çiftçi, Gölbaşı'nda Vilayetlerevi'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada gazetecilere Bakanlıkça hazırlanan "HAYAT 112 Acil" mobil ihbar uygulaması hakkında bilgi veren Çiftçi, "HAYAT 112 Acil mobil ihbar uygulaması ile artık ihbarlar tek bir çatı altında dijital ortamda toplanacak. Vatandaşlarımız sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolar ile ihbarda bulunabilecek. Uygulama bugün itibarıyla aktifleşecek. Tamamen kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz uygulamamız Android ve IOS sisteminde yer alacak. e-Devlet üzerinden olması, dijital dilekçe niteliğinde olacak." ifadelerini kullandı.

Bu uygulamadaki en büyük isteklerinin vatandaşların devlete en hızlı şekilde ulaşması olduğunu belirten Çiftçi, "Bu sistemle 112'yi sadece sesli bir telefon hattı olmaktan çıkardık, fotoğraf ve video paylaşılabilen multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüştürdük." diye konuştu.

Çiftçi, uygulamanın kritik bölümlerinden birinin de "İlk Yardım İhbar" olduğunu söyleyerek, kriz anlarında adres tarif etme telaşının ortadan kaldırıldığını belirtti.

"Konumunuz anında merkeze düşecek"

Bakan Çiftçi, kavga, hırsızlık veya şüpheli asayiş olaylarının saniyeler içinde ihbar edilebileceğini belirterek, uygulamada bildirim oluşturulduğu andan itibaren konumun anında merkeze düştüğünü söyledi.

Uygulamada öğretmenler için "Okul Acil" modülüne de yer verildiğini kaydeden Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sistemin en önemli özelliği öğretmenlerimizin bu acil yardım butonunu yalnızca görevli oldukları okulun sınırları içindeyken kullanabilecek olmasıdır. Okullarımızdaki olası bir şiddet veya güvenlik krizinde, buradan yapılan çağrı, merkezimize anında 'çok acil' koduyla düşecek ve güvenlik güçlerimiz otomatik konum bilgisiyle saniyeler içinde o okula intikal edecektir. Öğretmenlerimiz okullarda görevli olduğu esnada kullanabilecek. Okul dışında acil butonunu kullanamayacak. Öğretmen birden fazla okulda görevliyse hangi okulda acil durum varsa onu seçerek uygulamadan ihbar edebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırısından sonra adımlar atacağımızı söylemiştik. Okullarda alınacak güvenlik tedbirleri açısından bu uygulama en önemli aşamalardan birini teşkil etmektedir."

Akıllı saatlere tam uyumlu

KADES uygulamasının da yeni portalda yer aldığını duyuran Bakan Çiftçi, "HAYAT kurtaran KADES uygulamamızın o hızlı altyapısını aynen koruyarak 'HAYAT 112 Acil' uygulamamızın içerisine taşıdık. Üstelik bu güvenlik kalkanını akıllı saatlere de tam uyumlu hale getirdik. Kriz anında telefonunuz çantanızda veya uzağınızda kalsa bile; sadece kolunuzdaki akıllı saatten tek bir tuşa dokunarak saniyeler içinde merkezimize acil yardım sinyali gönderebileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasında uygulamadan yararlanılacağını kaydeden Çiftçi, sokakları başta çocuklar olmak üzere herkes için güvenli hale getirmeyi istediklerini söyledi.

Çiftçi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "UYUMA" uygulamasının altyapısının "HAYAT 112 Acil" çatısı altına taşındığını ifade etti.

"Kazaya en uygun ekip yönlendirilecek"

Trafik kazalarında saniyelerin bile çok önemli olduğunu kaydeden Bakan Çiftçi, uygulamayla trafik kazalarının konum, fotoğraf ve video ile anlık merkeze bildirilebileceğini vurguladı.

Mobil uygulamada yangın ihbarlarının iki ayrı başlıkta bildirileceğini kaydeden Bakan Çiftçi, "Orman" ve "Bina İçi" şeklinde yangın ihbarlarının ayrıldığını ve bu sayede zaman kaybetmeden itfaiyeye ya da orman teşkilatına bilgi verildiğini belirtti.

Uygulamada "Diğer İhbarlar" menüsünün de yer aldığını kaydeden Bakan Çiftçi, menünün terör, kaçakçılık ve düzensiz göçmen hareketliliğinden, cinsel saldırı veya intihar girişimi gibi saniyelerin hayati olduğu vakalara kadar pek çok kritik durum için tasarlandığını vurguladı.

"Bilgiler gizli tutulacak"

Uygulama kapsamında ihbarda bulunan vatandaşların kimlik ve kişisel bilgilerinin gizli tutulacağını kaydeden Bakan Çiftçi, "Kimlik bilgileri kesinlikle gizli tutulacak. KVKK'ya göre olacak. Hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Böylece vatandaşlarımız, herhangi bir tereddüt yaşamadan suç ve suçluyla mücadele süreçlerine güvenli şekilde destek sağlayabilecektir." dedi.

Uygulama içerisinde radarlarla ilgili bilgilendirme de yapılacağını anlatan Çiftçi, trafikteki temel amacın ceza yazmak değil, can güvenliğini sağlamak olduğunu kaydetti.

Yeni nesil dijital modül ile birlikte olası bir doğal afette cep telefonlarında oluşan yoğunluğun önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirten Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Deprem gerçeğimizde doğru bilgiye erişim sağlamayı ve afet anlarındaki haberleşme krizini çözmeyi hedefliyoruz. 'Son Depremler' modülümüzle ülke genelindeki sarsıntıları haritadan anlık takip edebilir, dilerseniz sadece bulunduğunuz bölgedeki depremleri filtreleyebilirsiniz. Sistemin en hayati özelliği ise 'Güvendeyim' butonudur. 100 kilometre yakınınızdaki 5 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olduğunda ekranınızda otomatik beliren bu butona tek bir dokunuşla; sisteme kaydettiğiniz yakınlarınıza 'güvendeyim' mesajınızı ve nokta konumunuzu anında iletebileceksiniz. Bu sayede sevdiklerinizin kaygısını saniyeler içinde giderirken, aynı anda telefonlara yüklenilmesini de önlemiş olacağız. Böylece iletişim hatlarımızın çökmesini engelleyerek, enkaz altında veya gerçekten zor durumda kalan vatandaşlarımızın 112'ye ulaşabilmesi için hatları açık tutacağız."

Uygulamada "Yakınımda Ne Var" modülünün yer aldığına değinen Çiftçi, bu sayede vatandaşların yakınlarındaki acil toplanma alanı, eczane, hastane ve sağlık ocağı gibi noktaları haritadan kolayca bulabileceklerini söyledi.

Uygulama içerisinde arama köpeklerinin duyabileceği özel bir frekansın olduğunu duyuran Mustafa Çiftçi, "Afet sonrası enkaz altında sesinizi duyurmanın zor olduğu anlarda 'Alarm Butonu' devreye giriyor. Butonun çıkaracağı yüksek frekanslı sesle, ekiplerimizin size saniyeler içinde, nokta atışı ulaşmasını sağlıyoruz. İnsan kulağının duyamayacağı, arama kurtarma köpeklerinin duyabileceği özel bir ses frekansı üretir." diye konuştu.

Uygulama ile anlık bilgilerin alınabileceğini kaydeden Bakan Çiftçi, "Uygulamamız üzerinden seçeceğiniz 5 il ve 5 ilçe için deprem, sel ve aşırı yağış gibi acil durum uyarılarını artık anında alabileceksiniz. İlerleyen süreçte bu altyapıyı daha da büyüterek; sadece afetleri değil, güvenlik ve trafiği ilgilendiren kritik kamu duyurularını da sisteme ekleyeceğiz. Kendi mühendislerimizin emeğiyle, hiçbir dış destek almadan geliştirdiğimiz yüzde yüz yerli ve milli uygulamamızla artık her an yanınızdayız. Şu an İngilizce dil desteğiyle sunduğumuz sistemimize yakında yeni diller de eklenecektir. Çok yakında yapay zeka destekli yepyeni özelliklerle bu kalkanı çok daha akıllı ve yetenekli bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.