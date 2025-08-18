Hayat Koridoru Dronla Görüntülendi

MUĞLA'da ambulanslara yol veren sürücülerin oluşturduğu hayat koridoru, trafik denetim dronuyla görüntülendi.

Menteşe ilçesinde, ambulansların trafikte hızlı ilerlemesi için uygulanan fermuar sistemi ile sürücülerin oluşturduğu hayat koridoru, trafik denetim dronuyla görüntülendi. Ambulans sireni duyulduğunda araçların sağa ve sola yanaşıp ortada boşluk bırakmasıyla oluşan koridorun, acil durumlarda hayat kurtardığına dikkat çekildi.