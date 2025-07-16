Hayatta İyilik Var Derneği, Karabağ şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

Hayatta İyilik Var Derneği, Karabağ savaşında şehit düşen Azerbaycanlı askerlerin ailelerine ziyarette bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ ve çevresindeki topraklarda yaklaşık 30 yıl boyunca Azerbaycan halkına yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, bu savaşta vefat eden Azerbaycanlı askerlerin ailelerinin durumlarının derneğe bildirilmesi üzerine, dernek yetkililerinin harekete geçerek şehit ailelerini ziyaret ettiği kaydedildi.

Dernek yetkililerinin Karabağ bölgesinde çeşitli kasabalarda bulunan şehit ailelerine hediye ve selam götürerek, sorunlarını dinlediği aktarılan açıklamada, şimdilik 26 şehit ailesi ziyaret edildiği, ilerleyen günlerde ziyaretlerin devam edeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Ufuk Tan Keleş, Azerbaycan'ın Türkiye'nin her zaman yanında olduğunu, millet olarak da her zaman yan yana olduklarını kaydederek, "Türkiye'de Azerbaycanlı bir kardeşimizden aldığımız bilgiye dayanarak Azerbaycan'a geldik ve şehit ailelerimizi tespit ettik. Ardından bu ailelerimize küçük bir hediye hazırlayarak evlerinde tek tek ziyaretlerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Dernek olarak faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Keleş, "Dernek olarak Mısır'a getirilen Gazzelilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz ve edeceğiz. Fakat Azerbaycan'dan gelen haberle şehit ailelerinin desteğe ihtiyacı olduğunu duyunca bunu kulak ardı edemezdik. Gittik ve dernek olarak üzerimize düşeni yaptık." değerlendirmesinde bulundu.