Hayatta İyilik Var Derneği, Karabağ şehitlerinin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hayatta İyilik Var Derneği, Karabağ şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

Hayatta İyilik Var Derneği, Karabağ şehitlerinin ailelerini ziyaret etti
16.07.2025 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayatta İyilik Var Derneği, Karabağ savaşında şehit düşen Azerbaycanlı askerlerin ailelerine ziyarette bulundu.

Hayatta İyilik Var Derneği, Karabağ savaşında şehit düşen Azerbaycanlı askerlerin ailelerine ziyarette bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ ve çevresindeki topraklarda yaklaşık 30 yıl boyunca Azerbaycan halkına yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, bu savaşta vefat eden Azerbaycanlı askerlerin ailelerinin durumlarının derneğe bildirilmesi üzerine, dernek yetkililerinin harekete geçerek şehit ailelerini ziyaret ettiği kaydedildi.

Dernek yetkililerinin Karabağ bölgesinde çeşitli kasabalarda bulunan şehit ailelerine hediye ve selam götürerek, sorunlarını dinlediği aktarılan açıklamada, şimdilik 26 şehit ailesi ziyaret edildiği, ilerleyen günlerde ziyaretlerin devam edeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Ufuk Tan Keleş, Azerbaycan'ın Türkiye'nin her zaman yanında olduğunu, millet olarak da her zaman yan yana olduklarını kaydederek, "Türkiye'de Azerbaycanlı bir kardeşimizden aldığımız bilgiye dayanarak Azerbaycan'a geldik ve şehit ailelerimizi tespit ettik. Ardından bu ailelerimize küçük bir hediye hazırlayarak evlerinde tek tek ziyaretlerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Dernek olarak faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Keleş, "Dernek olarak Mısır'a getirilen Gazzelilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz ve edeceğiz. Fakat Azerbaycan'dan gelen haberle şehit ailelerinin desteğe ihtiyacı olduğunu duyunca bunu kulak ardı edemezdik. Gittik ve dernek olarak üzerimize düşeni yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Güvenlik, Karabağ, Güncel, İyilik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayatta İyilik Var Derneği, Karabağ şehitlerinin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor 3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti 15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
Ankara Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Adıyaman’da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü Adıyaman'da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 117’ye yükseldi Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi

13:33
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
12:25
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu İlk vukuatı değil
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil
11:57
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
21:46
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
21:14
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
21:12
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
21:09
İstanbul’da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
20:53
Husumetli ailelerin ilginç kavgası Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
Husumetli ailelerin ilginç kavgası! Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
19:50
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim
Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
19:15
AB, İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
AB, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
18:55
New Jersey’de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
New Jersey'de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 14:06:51. #7.13#
SON DAKİKA: Hayatta İyilik Var Derneği, Karabağ şehitlerinin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.