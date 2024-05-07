Haydarpaşa Mendireği Açıklarında Makine Arızası Sonucu Demir Atan Gemi Kurtarıldı

(İSTANBUL) Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeyken Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası sonucu demir atan gıda maddesi yüklü Alexis adlı gemiyi kurtarma çalışmaları 8. saatinde sonuç verdi. Kurtarılan gemi, Kıyı Emniyeti'ne ait römorkörler tarafından Ahırkapı açıklarına çekiliyor.
Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden verilen son bilgi şöyle:
"Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yaşayan ve karaya oturan Alexis isimli gemi, oturduğu yerden kurtarıldı. Gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait römorkörlerce Ahırkapı demir bölgesine çekilmektedir."
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