Haylaz karga kahvehanenin müdavimi oldu - Son Dakika
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Haylaz karga kahvehanenin müdavimi oldu

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Düzce'de bir karga son günlerde kahvehanenin adeta müdavimi oldu. Zaman zaman dükkana gelerek masalarda dolaşan haylaz karga, vatandaşlar tarafından besleniyor. Karganın dükkana geldiğinde uzun süre kaldığını söyleyen işletme sahibi, karganın müşterileri rahatsız ettiğini belirtti.

30.04.2024 11:29
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Haylaz karga kahvehanenin müdavimi oldu

DÜZCE - Düzce'de bir karga son günlerde kahvehanenin adeta müdavimi oldu. Zaman zaman dükkana gelerek masalarda dolaşan haylaz karga, vatandaşlar tarafından besleniyor.

Düzce Merkez'de kahvehane işleten Nezih Soylu, geçtiğimiz günlerde dükkana karga geldiğini gördü. Kargayı ürkütmeden yanına yaklaşan Soylu, önüne ekmek koyarak besledi. Dükkanın içine girerek masalarda dolaşan karga, düzenli olarak kahvehaneye gelmeye başladı.

Karganın dükkana geldiğinde uzun süre kaldığını söyleyen Nezih Soylu, "Ekmek veriyoruz yiyor, su veriyoruz içiyor. Bugün ortalıktan kayboldu ama çıkıp gelebilir. Dükkanın içine giriyor. Ön kapıdan çıkarıyoruz bu sefer arka kapıdan giriyor" dedi.

Karganın zaman zaman müşterileri rahatsız ettiğini ifade eden Soylu, "Müşterilerin okey taşlarını gagasına alıp gidiyor. Bu yüzden içeri çok fazla sokmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Haylaz karga kahvehanenin müdavimi oldu
Kaynak: İHA

Karga, Düzce, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haylaz karga kahvehanenin müdavimi oldu - Son Dakika

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