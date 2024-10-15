Hayvan Hastalıklarıyla Mücadelede Önemli Adım

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Türkiye'de geçen yıl hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında ilk kez Erzurum'da kurulan Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nda, bugüne kadar 6 bin 268 araç ve 201 bin 285 hayvanın kontrolü sağlandı.

Vali Mustafa Çiftçi, geçen yıl 19 Eylül'de Türkiye'de ilk kez pilot olarak hizmete giren Erzurum- Erzincan kara yolu Çiğdemli Mahallesi mevkisinde bulunan Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.

Kontrolsüz hayvan hareketlerini önlemek ve hayvan hastalıklarına yerinde müdahale ile yayılmasının önüne geçmek amacıyla kurulan ve 7/24 hizmet veren merkezin çalışmalarını yerinde gören Çiftçi, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger'den istasyon hakkında bilgi aldı.

Kenger, Vali Çiftçi'ye istasyonda bugüne kadar 6 bin 268 araç ve 201 bin 285 hayvanın kontrol edildiği bilgisini verdi.

Vali Çiftçi'ye, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Karayolları 12. Bölge Müdür Yardımcısı Göktan Tanyıldızı ve kurum müdürleri eşlik etti.