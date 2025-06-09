Hazar Gölü Kurban Bayramı\'nda Yoğun İlgi Gördü

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü sahilleri, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Hazarbaba ve Mastar dağlarının arasında 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü'nün çevresindeki otel ve işletmeler, Kurban Bayramı tatilinde serinlemek ve dinlenmek isteyenlerin tercihi oluyor.

Gölün çevresindeki otel ve işletmelerde tatilini geçiren ziyaretçiler, bir yandan bölgedeki plajlar, kamp alanları ve sosyal tesislerde güzel vakit geçirirken bir taraftan da jet ski ve deniz bisikleti kullanmanın keyfini yaşıyor.

"Yaz sezonunu bayramla açtık"

Göl kıyısındaki işletmecilerden Mehmet Bahçeci, AA muhabirine, misafirlere konforlu tatil imkanı sunduklarını söyledi.

Bahçeci, "Beklentinin üstünde misafir ağırlıyoruz. 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğunluğu en üst seviyede yaşıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'nun incisi Hazar Gölü'ne büyük ilgi var." dedi.

Mardin, Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Malatya ve Sivas gibi Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçi ağırladıklarını belirten Bahçeci, şöyle konuştu:

"Hazar Gölü çevresinde bulunan bütün işletmeler, bayram tatiliyle çifte bayram yaptı. Buraya gelen bütün misafirlerimiz çok mutlu. İşletmeler olarak bütün hazırlıklarımızı yapmıştık. Yaz sezonunu bayramla açtık. Sezon boyunca misafirlerimizi bekliyoruz. Kurban Bayramı başlamadan bütün rezervasyonlarımız doldu. Konaklama alanlarımız temmuz ayında da yüzde 70 dolu. Piknik alanlarımız, plajlar ve günübirlik misafirlerle günlük yaklaşık 10 bin kişiyi ağırlıyoruz."

"Güzel bir tatil geçirdik"

Mardin'den arkadaşlarıyla gelen Hatip Başar da tatil için Hazar Gölü'nü tercih ettiklerini dile getirdi.

Mardin'de su aktiviteleri bulunmadığı için göle geldiklerini anlatan Başar, "Gölde yüzüp jet skiye bindik. Arkadaşlarla birlikte güzel bir tatil geçirdik. Buraya 'doğunun incisi' demişlerdi, gerçekten öyle. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Çeçan Kakız da gölün tatil için çok uygun olduğunu ve hizmetten memnun kaldıklarını dile getirerek, "Jetskiye bindik, yemek yedik, yüzdük, suya girdik. Güzel zaman geçirdik." dedi.

Diyarbakır'dan gelen Mehmet Tura da tatil beldesi olarak güzel buldukları Hazar Gölü'ne her yıl geldiklerini belirterek, "Burası doğa harikası bir yer. Herkesin burayı temiz kullanmasını rica ediyorum. Bizler mangal yaptık. Suya girdik. Deniz bisikletiyle gölü gezdik. Günümüz güzel geçti." şeklinde konuştu.

Hamza Aydoğan da bayramla yazın ilk tatilini yaptıklarını anlatarak, "Burasının bütün aktivitelerinden faydalandık. Ormanlık alanları, doğası, plajı, yemekleri çok güzel. Herkese öneriyorum." ifadelerini kullandı.