Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

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(Ankara)- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asgari ücret yılbaşında yüzde 49 arttı. İlk 6 ayda enflasyon yüzde 20'lerde olacak. Yıl sonunda enflasyon piyasanın beklediği gibi olsa bile yüzde 42-43'lerde olacak. Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemindeki son gelişmeleri değerlendirmek için Bloomberg HT- Habertürk yayınına katıldı.

Şimşek, özetle şu görüşleri dile getirdi:

" EYT'nin maliyeti 724 milyar TL"

İ"kinci dengesizlik bütçe açığıydı. Geçen sene seçimden önce muhalefetin popülist iteklemesiyle EYT geçti. Geçen sene EYT'nin yıllık maliyeti finansman maliyetiyle birlikte 724 milyar TL oldu. Bütçe dengelerinin iyileşmesinde oldukça mesafe kat ettik. Ama kat edeceğimiz yol var. Gelecek sene bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3'ün altına çekeceğiz.

"Asgari ücret bu yıl reel olarak artmış olacak"

Bizim için önemli olan dengesizliklerin giderilmesi ve bunu da kalıcı hale getirmek. Vatandaşımız bize inansın. Evet kolay bir süreç değil bu. Türkiye'nin sorunlarına kolaycı çözümler yok.

Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret AK Parti hükümetlerinde dolar bazında ciddi oranda arttı. Haziran 2024 itibariyle asgari ücret 524 dolar. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Asgari ücret yılbaşında yüzde 49 arttı. İlk 6 ayda enflasyon yüzde 20'lerde olacak. Yıl sonunda enflasyon piyasanın beklediği gibi olsa bile yüzde 42-43'lerde olacak. Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir.

Asgari ücreti vergi dışında bıraktık. Bu sene bunun bütçeye maliyeti 670 milyar TL... EYT ile birlikte emekli başına çalışan sayısı 1,5 seviyelerine indi.

Enflasyon yavaşlayacak, vatandaşlarımıza reel büyümeden pay vermeye devam edeceğiz. Sabırla yola devam edersek bu enflasyonu düşüreceğiz. Bütün kesimlerin bir süre sabır göstermesi gerekecek. 2025'ten itibaren küresel finansal koşullar elverişli olacak. Bu dış kaynak noktasında elimizi güçlendirecek."

"Motokurye ve bahşiş konusu şu anda pakette yok"

Şimşek, Vergi Paketi'ne ilişkin sızdırılan metinlerin "kendi süzgeçlerinden" geçirilmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Piyasada üzerine tartışılan paket kapsam itibariyle tüm gelen önerilerin bir şekilde toparlanan metin piyasada dolaşıyor. Bu arada hiçbir zaman bahşişin vergilendirilmesi gündemimizde değildi. Sektörden bir talep gelmiş kendilerinin lehine, bu konu muhalefet tarafından istismar edildiği için ne motokurye ne bahşiş konusu şu anda pakette yok.

Şu anda bizim üzerinde çalıştığımız esas konu. Ciddi bir kayıtdışılık var vergide... Biz bu kayıtdışılıkla mücadele ederek sonuç alacağız. İstisnaları, imtiyazları kaldırarak sonuç alacağız. Verginin tabanını büyüterek genişleterek sonuç alacağız. Bizim bütün vergi düzenlemelerinde bu saatten sonra iki tane temel ilkemiz var. Vergide adaleti tesisi etmek çok kazanandan çok az kazanandan az bir de vergi uygulamalarında etkinliği sağlamak, vergi uyumunu arttırmak.

Türkiye'nin vergilerinin gelire oranı yüzde 21 bile değil. OECD'de en düşük vergi yüküne sahip ikinci ülkeyiz. Türkiye'de dolaylı vergilerin milli gelire oranı yüzde 9,1. AB'de bu oran yüzde 13,6. OECD ülkelerinde yüzde 10,5. Burada sorun doğrudan vergi gelirlerinin düşük olması. Esas oraya odaklanıyoruz.

Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak, vatandaşımıza yeni bir vergi yükü getirmek değil. Koparılan yaygaralar doğru değil.

Bu vergi paketinde ne yapıyoruz. Çokuluslu şirketlere yüzde 15 asgari kurumlar vergisi getiriyoruz. Yurt içinde asgari kurumlar vergisi çalışıyoruz. Kuyumcunun beyan ettiği aylık matrah geçen sene 16 bin TL seviyesinde. Bütün bu alanlarda yetki alıp, hasılat tespiti yapacağız, hasılata aykırı beyanlardan izahat isteyeceğiz, sonrasında harekete geçeceğiz. Kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz.

GYO'ların vergi istisnalarını kaldırmayı düşünüyoruz. Yap-işlet-devret şirketlerine yüzde 30 vergi düşünüyoruz. Bu pakette değil ama belki bir sonraki pakette Borsa kazançlarının vergilendirilmesini çalışıyoruz."