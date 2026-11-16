Heilongjiang semalarında Mars ile Jüpiter pazartesi sabahı görsel şölen oluşturdu

Heilongjiang semalarında Mars ile Jüpiter pazartesi sabahı görsel şölen oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mars ve Jüpiter pazartesi günü erken saatlerde gökyüzünde yan yana gelerek görsel bir şölen sundu. Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin çeşitli bölgelerinden çekilen fotoğraflarda iki gezegenin bu buluşması gökyüzünü süsledi.
HARBİN, 16 Kasım (Xinhua) -- Mars ve Jüpiter, pazartesi sabahı erken saatlerde gökyüzünde yan yana gelerek görsel şölen sundu.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin çeşitli bölgelerinde çekilen fotoğraflarda iki gezegenin buluşması gökyüzünü süsledi.
Kaynak: Xinhua
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