Hekimbaşı Mahallesi'nden Fabrika Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hekimbaşı Mahallesi'nden Fabrika Eylemi

Hekimbaşı Mahallesi\'nden Fabrika Eylemi
10.08.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Hekimbaşı sakinleri, asfalt fabrikasının tozuyla yaşadıkları mağduriyeti protesto etti.

ÜMRANİYE Hekimbaşı mahallesi sakinleri, bölgede bulunan İBB'ye bağlı asfalt fabrikasının çevrede oluşturduğu toz nedeniyle yaşadıkları mağduriyet için toplandı. Mahalle sakini Ümit Açıcı, "Yaz ve kış aylarında camlarımızı açamıyoruz. Evlerin içinde hapsolduk. Çocuklarımız dışarıda özgürce oynayamıyorlar. Bahçelerimizden, meyvelerimizden faydalanamıyoruz. Fabrika zehir saçıyor" dedi.

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'nde yaşayanlar, İBB'ye bağlı asfalt fabrikasının çevrede yarattığı toz ve kirlilik nedeniyle toplanarak eylem yaptı. Fabrikanın ortaya çıkardığı toz ve is nedeniyle sokağa çıkamadıklarını ve hasta olduklarını belirten mahalle sakinleri, yaptıkları şikayetlerin de bir sonuca ulaşmadığını iddia etti.

'ÇOCUKLARIMIZIN ÇOĞU BURADA ASTIM HASTASI'

Mahalle sakinlerinden Tuncay Erdal, "Ben burada oturmaktayım. Biz buradaki asfalt fabrikasından şikayetçiyiz. Buradaki tozdan, yüksek bir şekilde is, asfalt, mazot kokusundan şikayetçiyiz. Biz burada yaklaşık 30 yıldır bununla karşı karşıyayız. Bu pislikle karşı karşıyayız. Oraya gittiğimizde bize, 'Niye burada ev yaptınız' diye abes bir şey söylüyorlar. Görüyorsunuz ki her yer toz. 3 gün önce yağmur yağdığı için ortalıkta bir temizlenme oldu. Biz yağmur yağsın diye dua ediyoruz. Çocuklarımızın çoğu burada astım hastası. Biz burada nefes alamıyoruz. Camlarımızı açamıyoruz. Kadınlarımız devamlı ellerinde bez ile temizlik yapıyor. Başka evlerde bir haftada bir kere temizlik yapılırken, biz de her gün temizlik yapılıyor. Nefes alamıyoruz. Kapıya çıkıp, oturamıyoruz. Gündüz vakti sıcakta camımızı kapatıp da oturmak zorunda kalıyoruz. Bu fabrikayla alakalı gelip yerinde, insanlarla beraber konuşup, dinleyip çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Arabanın halini görüyorsunuz. Biz burada arabaları yıkıyoruz. Ertesi gün tekrar bir daha yıkıyoruz. Su harcamaktan, su faturası vermekten bir hal olduk. Dışımız böyleyken toz içindeyken, içimiz nasıl bilmiyoruz. Ben de astım hastasıyım. Ben burada sokağa çıktığım zaman o zift kokusunu duyduğum zaman nefes alamıyorum, tıkanıyorum. Biz buraya ağaç, çiçek, meyve dikiyoruz. Meyve yarıya kadar oluyor, yarıdan sonra olmuyor. Çiçek, çiçek açmaya kalmıyor solup gidiyor. Bunların olmasının tek sebebi fabrikanın tozu. Bu toz bizi burada mahvediyor" şeklinde konuştu.

'TOZDAN, DUMANDAN, KOKUDAN SOKAĞA ÇIKAMIYORUZ'

Sokağa çıkamadıklarını söyleyen Rukiye Öztürk, "Fabrika sürekli çalışıyor. Özellikle yazları sürekli tozdan, dumandan, kokudan sokağa çıkamıyoruz. Camlarımızı açamıyoruz. Sürekli temizlik yapıyoruz. Çocuklar sokakta oynayıp geldiği zaman eller, üstler başlar hep toz oluyor. Camları açtığımız zaman camların önü ve içerisi çok toz oluyor. Şikayetçiyiz. Çok zaman belediyelere, fabrikaya gidip şikayetimizi dile getirdik ama sonuç alamadık. Burada 30 yıldan beri yaşıyoruz ama hiçbir çözüme ulaşamadık. Yağmur yağdığından sokaklarımız biraz normale döndü. Çatılarımız bembeyaz oluyordu. Ağaçların yaprakları bembeyaz oluyordu. Yeşillik göremiyorduk. Bu sorunun en kısa zamanda çözülmesini istiyoruz. Rahatça ve insanca yaşamak istiyoruz. Bu da bizim hakkımız. Herkesin hakkı" dedi.

'GÜCÜMÜZ YETTİĞİNCE DİRENDİK AMA SONUÇ ALAMADIK'

Daha önce bu konuda eylem yaptıklarını söyleyen Ümit Açıcı, "Burada asfalt fabrikası yıllardır devam eden faaliyetlerden dolayı faaliyetlerinden dolayı mağduruz. Sürekli olarak toz, koku ve pislik içinde kalıyoruz. Yaz ve kış aylarında camlarımızı açamıyoruz. Evlerin içinde hapsolduk. Çocuklarımız dışarıda özgürce oynayamıyorlar. Bahçelerimizden, meyvelerimizden faydalanamıyoruz. Fabrika zehir saçıyor. Defalarca fabrikanın önünde mahalleli olarak eylem yaptık. Fakat mahalleli olarak bizi kimse ciddiye almadı. Gerekli kurumlarımızdan rica ediyoruz. Bu pislikten, bu zehirden çocuklarımız ve bizi korusunlar, kurtarsınlar. Mahalleli olarak fabrika önünde eylem yaptık. Fabrika müdürleri geldiler. Gücümüz yettiğince direndik ama hiçbir sonuç alamadık. Fabrikanın sahipleri ya da fabrikayla ilgili kurumlar bizi ciddiye almıyorlar. Lütfen bizi ciddiye almalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ümraniye, Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hekimbaşı Mahallesi'nden Fabrika Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

15:15
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
15:00
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
12:51
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
12:31
Bakan Tunç’tan Öcalan’ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
Bakan Tunç'tan Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
08:13
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi
Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 16:49:36. #7.13#
SON DAKİKA: Hekimbaşı Mahallesi'nden Fabrika Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.