Can Polat'ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi, kavga çıktı - Son Dakika
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Can Polat'ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi, kavga çıktı

06.06.2026 09:12
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İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat için düzenlenen taziyede sinirler gerildi. Acılı ailenin olaydan dolayı Polat ailesini suçlamasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü; Engin Polat, kardeşi ve babası camiden yaka paça çıkarıldı.

Dilan Polat'ın korumalığını yapan ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın vefatının ardından sular durulmuyor. 

Silahlı saldırı kurbanı olan Polat için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde okutulacak mevlit öncesi iki taraf arasında büyük bir kriz patlak verdi.

Can Polat'ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi, kavga çıktı

TAZİYEDE GERGİNLİK ÇIKTI

Show TV'deki habere göre; dün camide düzenlenen taziye programı sırasında Can Polat'ın ailesi ile Engin Polat arasında tansiyon aniden yükseldi. Cinayet nedeniyle Polat çiftini suçlayan acılı ailenin tepkisi üzerine sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin ortasında kalan Engin Polat, kardeşi ve babası, çevredekilerin araya girmesiyle yaka paça camiden uzaklaştırılmak zorunda kaldı.

Can Polat'ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi, kavga çıktı

DOSYA İSTANBUL'A DEVREDİLDİ

Can Polat cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan cinayet şüphelisi Serhat Altun ve beraberindeki bir şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın ana ayağının İstanbul olması nedeniyle dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. 

Can Polat'ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi, kavga çıktı
Can Polat'ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi, kavga çıktı

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Son Dakika Gündem Can Polat'ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi, kavga çıktı - Son Dakika

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