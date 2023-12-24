Helmut Schmidt\'in mezar taşına gamalı haç çizildi

Almanya'nın Hamburg kentinde eski Başbakan Helmut Schmidt'in mezar taşına gamalı haç sembolü çizildiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Hamburg'da Ohlsdorf semtinde bulunan mezarlıkta eski Başbakan Schmidt ve eşi Loki Schmidt'in mezar taşlarına turuncu boya ile 3 gamalı haç çizildi.

Gamalı haçların tespit edilmesinin ardından mezar taşları hemen temizlendi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, olayı "çirkin" olarak nitelendirerek, "Helmut ve Loki Schmidt her zaman tarihimizin bilinciyle insanları aşağılamaya, ırkçılığa ve antisemitizme karşı çıktılar." ifadesini kullandı.

Helmut Schmidt Vakfınca yapılan açıklamada da olaya ilişkin polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

23 Aralık 1918'de doğan ve 10 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybeden Schmidt, 1974-1982 yıllarında Almanya Başbakanı olarak görev yapmıştı.