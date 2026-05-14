Hemşirelik Kongresi Ankara'da Düzenlendi

14.05.2026 17:26
9. Uluslararası ve 20. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Atılım Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Haber: Hilal Acar - Kamera: Dursun Alkaya

(ANKARA) - Türk Hemşireler Derneği (THD) ve Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü iş birliğinde "9.Uluslararası 20. Ulusal Hemşirelik Kongresi" düzenlendi. Atılım Üniversitesi Rektörü Serkan Eryılmaz, "Genç bir fakülte olarak bu kongreye ev sahipliği yapmamız gerçekten çok önemli. Bunun için de Türk Hemşireler Derneği'ne bize verdikleri değerli katkılar ve bu organizasyona ev sahipliği yapma fırsatı sundukları için çok teşekkür ediyorum. Güzel, başarılı ve verimli bir kongre geçirmeniz dileğiyle" dedi.

THD ve Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü iş birliğinde Atılım Üniversitesi İncek Kampüsü'nde 12 Mayıs Hemşireler Günü kapsamında "Ulusaldan Küresel Sağlığı Üretmek: Hemşirenin Gücü" temalı "9.Uluslararası 20. Ulusal Hemşirelik Kongresi" düzenlendi.

Kongreye, CHP Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı ve Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, Gelecek Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alper Alkan, Sağlık Bakanlığı temsilcileri, Atılım Üniversitesi Rektörü Serkan Eryılmaz, THD Genel Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Azize Atlı Özbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Kongrenin açılış konuşmalarını, Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Didem Yüksel, Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kongre Eş Başkanı Nurhan Bayraktar, THD Genel Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Azize Atlı Özbaş, Atılım Üniversitesi Rektörü Serkan Eryılmaz ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Bahar Aydınlı yaptı.

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Didem Yüksel, şöyle konuştu:

"Bugün burada yalnızca bir bilimsel etkinlik için bulunmuyoruz aynı zamanda hemşireliğin gücünü, dayanışmasını ve geleceğe yön veren evrensel değerlerini paylaşmak için bir aradayız. Kongremizin teması olan 'Ulusaldan Küresel Sağlığı Üretmek: Hemşirenin Gücü', aslında hemşireliğin bugün ulaştığı noktayı çok güçlü biçimde ifade etmektedir. Hemşirelik yalnızca bakım veren bir meslek değil, sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlayan, toplum sağlığını dönüştüren, bilim üreten ve liderlik eden çok güçlü bir mesleki yapıdır."





Bugün burada farklı ülkelerden, farklı kurumlardan ve farklı çalışma alanlarından gelen meslektaşlarımızla aynı çatı altında bulunmak bizim için ayrıca büyük bir mutluluk kaynağıdır. Çünkü biliyoruz ki hemşirelik, dayanışma ile güçlenen bir meslektir. Bilimsel bilgi kadar birbirimizden öğrenmek, deneyim paylaşmak ve yeni iş birlikleri kurmak da kongrenin en kıymetli çıktılarından biri olacaktır."
BAYRAKTAR: "GÜNÜMÜZDE KÜRESEL SAĞLIK SORUNLARI GİDEREK KARMAŞIKLAŞTI"
Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kongre Eş Başkanı Nurhan Bayraktar, kongreye ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Bu yılki kongremizin teması olan 'Ulusaldan Küresele Sağlığı Üretmek: Hemşireliğin Gücü', hemşireliğin toplum sağlığını şekillendiren, dönüştüren ve ileriye taşıyan güçlü bir yapı taşı olduğunu vurgulamaktadır. Günümüzde küresel sağlık sorunlarının giderek karmaşıklaştığı bir dünyada hemşirelerin sağlık ekibindeki rolü her zamankinden daha kritik hale gelmiştir. Pandemiler, afetler, kronik hastalıkların artışı ve yaşlanan nüfus; hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha güçlü, daha donanımlı ve daha etkin hemşirelik yaklaşımlarının gerekliliğini ortaya koymaktadır" dedi.
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla gerçekleştiğini, teknolojiye uyum sağlayabilen, bilimsel kanıtlara dayalı uygulamalar gerçekleştiren, küresel sağlık vizyonuna sahip, lider ve kültürlerarası bakım yetkinliğine sahip hemşirelere gereksinim olduğunu kaydeden Bayraktar, "Hemşirelerin gücü yalnızca bakım verme becerilerinden değil, aynı zamanda bilim üretme, liderlik etme, politika geliştirme ve sağlık sistemlerinde iyileştirme kapasitelerinden kaynaklanmaktadır. Bu kongrenin, bilimsel paylaşımların yanı sıra iş birliklerine kapı aralayan, hem ulusal hem de küresel sağlık hedeflerine ulaşmada önemli katkılar sağlayacak etkin bir bilimsel platform olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
ÖZBAŞ: "ÇOK VERİMLİ BİR KONGRE OLACAĞINA İNANIYORUM"
THD Genel Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Azize Atlı Özbaş da kongreye ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Kongremizi üç oturumda, üç ana salonda yürütme kararı aldık. Birinci salonda tamamen sağlık politikalarını ele alıyoruz. Küresel sağlık politikaları nasıl, ulusal sağlık politikaları nasıl, bu sağlık politikalarında hemşireler nerede duruyorlar, nerede durmalılar? Bunun tartışmasını açtık. Ayrıca mevzuatla ilgili uzman hemşireliği nasıl ele almamız gerektiğini, hemşirelikle ilgili daha eşitlikçi, halkçı bir sağlık sistemini hep beraber nasıl inşa edebileceğimizi ve halkın savunuculuğuyla ilgili nasıl bir yol haritası çizebileceğimizi tartışmaya açtık.
Salonlarımızdan bir tanesinde ise her şeyin değiştiğini konuşuyoruz. Dünya değişiyor ve hemşirelik mesleğinin kimliğini oluşturan temel metaparadigmalarımız var. Bunlardan biri insan, biri çevre, biri hastalık ve sağlık, diğeri de hemşireliktir. Bu metaparadigmalar nasıl değişti, nasıl gelişti? Günümüzün insanı artık 50 yıl öncenin insanı değil. Günümüzün hemşiresinin de 50 yıl öncenin hemşiresi olmaması gerekiyordu. Uluslararası Hemşireler Konseyi bu yıl hemşirelik tanımını değiştirdi, geliştirdi. Bizler THD olarak dil geçerliliğini de bilimsel bir yolla yapıp meslek arkadaşlarımızla paylaştık ancak bunu tartışma fırsatımız olmadı. Bu nedenle bir salonda tamamen hemşireliğin meslek kimliğini ve hemşireliğin bileşenlerini tartışıyoruz.
Üçüncü salonumuzda ise eğitimi tartışıyoruz çünkü bizler biliyoruz ki arzu ettiğimiz nitelikli hemşirelik hizmetini sunabilmek için nitelikli hemşirelik eğitimine ihtiyacımız var. Nitelikli hemşirelik eğitimini sürdürebilmek için de biraz iğneyi kendimize batıracağız. Hemşirelik eğitimini masaya yatıracağımız, hemşirelik eğitimiyle ilgili gri alanlar dediğimiz, tartıştığımız, farklı görüşlerin olduğu ve uzlaşmaya ihtiyaç duyduğumuz alanları ele alacağız. Bu kongrenin sonucunda ortaya çıkan bildiriler ve raporların çok önemli olacağına inanıyorum. Ben çok verimli bir kongre olacağına inanıyorum."
ERYILMAZ: "GENÇ BİR FAKÜLTE OLARAK BU KONGREYE EV SAHİPLİĞİ YAPMAMIZ GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ"
Atılım Üniversitesi Rektörü Serkan Eryılmaz da "Genç bir fakülte olarak bu kongreye ev sahipliği yapmamız gerçekten çok önemli. Bunun için de Türk Hemşireler Derneği'ne bize verdikleri değerli katkılar ve bu organizasyona ev sahipliği yapma fırsatı sundukları için çok teşekkür ediyorum.Güzel, başarılı ve verimli bir kongre geçirmeniz dileğiyle" dedi.
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Bahar Aydınlı, konuşmasında şunları kaydetti:
"Mesleğin manevi yükünün ne kadar ağır olduğunu konuşurken bile kalbimizde hissediyoruz çünkü sağlığın temelinin güçlü olması gerektiğini yaşayarak biliyoruz. Bize gelenler hasta, bizden şefkat ve destek görmek istiyorlar. Bizler de bunu sağlamaya çalışıyoruz ve sağlık ordusunun büyük bir kısmını siz kıymetli hemşirelerimiz oluşturuyorsunuz. 'İyi ki varsınız' cümlesini sadece bugünlerde değil, her zaman dile getirmek istiyoruz. Her türlü afette, her türlü olağanüstü durumda, yaşanan her ne olursa olsun ailesini evde bırakıp çalışma hayatına koşan grup sizsiniz. Çok teşekkür ediyorum."
Açılış konuşmalarının ardından kongre kapsamında "Ulusal ve Küresel Düzeyde Sağlık Politikaları ve Hemşirelik", "Uydu Sempozyumu" ve "Sağlık Politikalarının Belirleyicileri" başlıklı seminerler gerçekleştirildi.



Kaynak: ANKA

