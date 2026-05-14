Hemşirelik Kongresi Ankara'da Düzenlendi

Haber: Hilal Acar - Kamera: Dursun Alkaya
(ANKARA) - Türk Hemşireler Derneği (THD) ve Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü iş birliğinde "9.Uluslararası 20. Ulusal Hemşirelik Kongresi" düzenlendi. Atılım Üniversitesi Rektörü Serkan Eryılmaz, "Genç bir fakülte olarak bu kongreye ev sahipliği yapmamız gerçekten çok önemli. Bunun için de Türk Hemşireler Derneği'ne bize verdikleri değerli katkılar ve bu organizasyona ev sahipliği yapma fırsatı sundukları için çok teşekkür ediyorum. Güzel, başarılı ve verimli bir kongre geçirmeniz dileğiyle" dedi.
THD ve Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü iş birliğinde Atılım Üniversitesi İncek Kampüsü'nde 12 Mayıs Hemşireler Günü kapsamında "Ulusaldan Küresel Sağlığı Üretmek: Hemşirenin Gücü" temalı "9.Uluslararası 20. Ulusal Hemşirelik Kongresi" düzenlendi.
Kongreye, CHP Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı ve Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, Gelecek Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alper Alkan, Sağlık Bakanlığı temsilcileri, Atılım Üniversitesi Rektörü Serkan Eryılmaz, THD Genel Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Azize Atlı Özbaş ve çok sayıda davetli katıldı.
Kongrenin açılış konuşmalarını, Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Didem Yüksel, Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kongre Eş Başkanı Nurhan Bayraktar, THD Genel Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Azize Atlı Özbaş, Atılım Üniversitesi Rektörü Serkan Eryılmaz ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Bahar Aydınlı yaptı.
Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Didem Yüksel, şöyle konuştu:
"Bugün burada yalnızca bir bilimsel etkinlik için bulunmuyoruz aynı zamanda hemşireliğin gücünü, dayanışmasını ve geleceğe yön veren evrensel değerlerini paylaşmak için bir aradayız. Kongremizin teması olan 'Ulusaldan Küresel Sağlığı Üretmek: Hemşirenin Gücü', aslında hemşireliğin bugün ulaştığı noktayı çok güçlü biçimde ifade etmektedir. Hemşirelik yalnızca bakım veren bir meslek değil, sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlayan, toplum sağlığını dönüştüren, bilim üreten ve liderlik eden çok güçlü bir mesleki yapıdır."
