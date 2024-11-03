Heybeliada Sanatoryumu'nun 100. Yılı: Kamusal Sağlık Alanında Yeniden İşlevlendirme İhtiyacı

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(İSTANBUL)- Heybeliada Sanatoryumu'nda ilk hasta kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi tarafından panel düzenlendi. Panelde, 'Sanatoryum nasıl yeniden kazanılabilir, nasıl dönüştürülebilir, kamusal sağlık alanında nasıl yeniden işlevlendirilebilir' soruları ekseninde 2005 yılında kapatılan Sanatoryum için neler yapılabileceği konuşuldu. Panelde, "Heybeliada Sanatoryumu, tıp tarihinde eşsiz yere sahip, gelecek yüzyıla devredilecek bir Cumhuriyet kurumu olarak kamusal sağlık alanında yeniden işlevlendirilmelidir" görüşü dile getirildi.

Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi, Heybeliada Sanatoryumu'nun ilk hasta kabulünün 100. yılı nedeniyle panel düzenledi. Panele, Adalar Kent Konseyi Başkanı Mengü Şeker, tıp tarihçisi Doç. Dr. Fatih Artvinli, Doç. Dr. Gül Köksal, Adalar Belediyesi'nden şehir plancısı Sumru Süslü, İstanbul Tabip Odası'ndan Ayşen Yavru, Türk Toraks Derneği'nden Heybeliada Sanatoryumu eski doktorlarından Armağan Hazar, jeofizik mühendisi Prof. Haluk Eyidoğan ve Adalar Mahalle Afet Gönüllüleri Sorumlusu Zeynel Meriç konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar özetle şu görüşleri dile getirdi:

"Sanatoryumun yeniden işlev kazanmasını destekliyoruz"

Mengü Şeker: "Heybeliada Sanatoryumu Adalar için en önemli konulardan biri. Bu konuların mevcut ve kurulacak mahalle meclislerince ele alınması ciddi bir çabadır, Adalar Kent Konseyi olarak mahalle meclisi çalışmalarını ve sanatoryumun yeniden işlev kazanmasını destekliyoruz."

Fatih Artvinli: "Heybeliada Sanatoryumu, tıp tarihinde eşsiz yere sahip, gelecek yüzyıla devredilecek bir Cumhuriyet kurumu olarak kamusal sağlık alanında yeniden işlevlendirilmeli. Şu anda İstanbul'da, ilçe devlet hastanesinin olmadığı tek ilçe Adalar ve burada sanatoryum gibi kapsamlı, bütüncül bir sağlık kurumuna ihtiyaç var."

Gül Köksal: "Sağlık alanında kurumların kasıtlı olarak itibarsızlaştırılması, değersizleştirilmesi ve hafızadan silinmesine karşı proaktif tutumla, dayanışma ören müşterek mefhumlar üretebiliriz."

Sumru Süslü: "Adalar, kentsel ve doğal sit alanı olarak koruma altındadır ve yeni imar planlarında da sanatoryum alanı bir sağlık tesisi, tescilli yapı ve orman arazisi olarak tescillidir. Son olarak bu yıl Spor Bakanlığı alanın tahsisi için talepte bulundu, Adalar Belediyesi olumsuz görüş bildirdi, çünkü burası sağlık dışında bir amaçla kullanılamaz ve yeni yapılaşma izni de yoktur."

" Sağlık Bakanlığı'ndan burayı iyi işler halde tutmak için taleplerde bulunduk ama destek alamadık"

Armağan Hazar: "Sanatoryumda kemoterapiden ameliyatlara kadar pek çok hizmet en iyi şekilde verilebiliyordu ancak ödenek ayrılmaması, güncel tetkik sistemlerinin bu tesise getirilmemesi gibi sorunlarla burası adım adım kaybedildi. Sağlık Bakanlığı'ndan burayı iyi işler halde tutmak için taleplerde bulunduk ama destek alamadık. Personelin tüm çabasına rağmen, devlet desteği olmayınca kurumu yaşatamadık."

Ayşen Yavru: "Kayıplar göz ardı edildikçe, tıpkı travmaların bastırılmasında olduğu gibi, sorunlar sürecektir. Uzun süren tedaviler bugün de gündemde, bakım hastaları artıyor; sanatoryum gibi bir sağlık kurumu bu ihtiyaçları karşılayacaktır."

Haluk Eyidoğan: "Adalar, konumu itibarıyla İstanbul'da depremden en çok etkilenecek bölgedir, yaklaşık 6 bin 300 bina ve yaklaşık bin 500 tescilli eserin bulunduğu Adalar'da, İstanbul'daki gibi bir yıkıp yeniden yapma süreci olamaz, yerinde güçlendirme yapılması, sadece binaların değil toplumun da dirençli olduğu, yaşanabilir bir dirençli kent yapısı oluşturmak gerekir."

"Heybeliada Sanatoryumu Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP'ta da bu şekilde yer alabilir"

Zeynel Meriç: "Afette en önemli mesele insanların canlarını kurtarmak, bunun için en gerekli kurum da sağlık kurumlarıdır. Sanatoryumun mutlaka acil tıp hizmeti de veren bir sağlık tesisi olarak çalışır halde olması, depremde tüm Adalar'ın faydalanacağı hayati bir katkı olur. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi UMKE'nin İstanbul'daki merkezi Bakırköy'de; ulaşım aksayacağı için birçok yere destek veremeyecekler. Oysa Sanatoryum, afette ilk müdahale hizmeti verecek bir sağlık – lojistik merkezi olarak işlevlendirilirse İstanbul, Kocaeli, Yalova'ya, Marmara'nın tüm kıyılarına hizmet verebilir. Heybeliada Sanatoryumu Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP'ta da bu şekilde yer alabilir. Afet haberleşmesinin organize edilmesi için de Adalar eşsiz bir konuma sahip, Sanatoryum binalarına bu işlev de eklenebilir."