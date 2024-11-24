Heyelanın vurduğu binanın yıkılan istinat duvarı ömrünü tamamlamış - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Heyelanın vurduğu binanın yıkılan istinat duvarı ömrünü tamamlamış

Heyelanın vurduğu binanın yıkılan istinat duvarı ömrünü tamamlamış

RİZE'de yamaçtan kopan 60 tonluk toprak kütlesinin 5 katlı binanın yakınındaki istinat duvarını yıkıp, dolduğu dairede 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, 64 dairenin tahliye edildiği heyelanla ilgili rapor hazırlığı sürüyor.

24.11.2024 09:48  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RİZE'de yamaçtan kopan 60 tonluk toprak kütlesinin 5 katlı binanın yakınındaki istinat duvarını yıkıp, dolduğu dairede 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, 64 dairenin tahliye edildiği heyelanla ilgili rapor hazırlığı sürüyor. İncelemelerde mühendislik ömrünü tamamladığı tespit edilen istinat duvarının kayan toprağa dayanamayarak yıkıldığı ve toprağın duvarlarını yıktığı dairelere dolduğu ortaya çıktı.

Çayeli ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi'nde 18 Kasım'da etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan toprak kütleleri, bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. Evlerden birinde toprak yığını altında kalan Yakup Ali Bayraktar (35) hayatını kaybetti, 4 kişi de hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevredeki riskli 64 dairede yaşayanlar da tahliye edilip, misafirhanelere yerleştirildi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü heyelanda, ilçeye 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştüğü belirlendi. Bölgede giriş katları toprakla dolan binalarla ilgili teknik inceleme sonrası rapor hazırlanacağı belirtildi. Binaların giriş katlarına yaklaşık 60 ton toprak dolduğu belirlenen heyelanda, yamacın üst kısmında çökme yaşanan yol ve tahliye edilen binaların çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Ekipler yamacın üst kısmındaki yolda drenaj ve betonlama çalışması yaparak olası sağanakta suyu kontrol altında tutmak için önlem aldı.

DUVAR MÜHENDİSLİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ

Bölgede afete dair hasar tespit çalışmaları sürerken, hasar gören binalara ilişkin ön rapor da hazırlandı. Heyelanın meydana geldiği yamacın önünde yer alan tüm yapıların tahliyesine gerek olmadığı, raporun tamamlanmasının ardından boşaltılan yapılara ilişkin nihai kararın verileceği öğrenildi. Bölgede sürdürülen incelemelerde; bir bölümü taş olan istinat duvarının yıkılan betonarme kısmının mühendislik ömrünü tamamladığı, sağanak sonrası kopan toprak ve sulara dayanamayıp yıkıldığı, tonlarca ağırlıktaki toprak kütlesinin duvarlarını yıktığı evlerden içeri dolduğu ortaya çıktı.

'1 HAFTADA 600 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ'

Bölgede incelemelerde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Heyelan Araştırma Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Ayberk Kaya "Heyelan afeti öncesi bölgede 1 hafta boyunca metrekareye yaklaşık 600 kilogramlık bir yağış düştü. Yine bunun öncesinde de merkez üssü Hemşin olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştık. Depremler heyelanların tetiklenmesinde etkileyici rol oynamaktadır. Bununla birlikte bölgede yağışlıların fazla olması, hem dinamik yüklerin, depremlerden kaynaklı hem de yağışların üst üste gelmesi bölgede bulunan heyelanların oluşmasına maalesef bu acı olayın gelişmesine neden olmuştur. Eğimli arazilerde inşaat kazı faaliyetleri yapılmadan önce zemin etüdü raporlarının düzgün şekilde yapılıp, mühendislik yöntemleriyle desteklenmesi gerekmektedir" dedi.

'MÜHENDİSLİK ÖNLEMİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR'

Heyelana neden olan istinat duvarının mühendislik ömrünü tamamladığını tespit ettiklerini belirten Kaya, "Mühendislik olarak önlemin alınması gerekmektedir. Betonarme olarak adlandırdığımız dayanma yapılarında belirli bir süre geçtikten sonra atmosferik koşullara bağlı olarak sürekli yağışla temas halinde bulunan betonarme şeklinde imal edilmiş yapılarda hızlı şekilde mühendislik ömrünü tamamlamaya yönelik bir süreç gerçekleşmekte. Yaklaşık olarak bir betonarme yapının mühendislik ömrü 40 ile 50 yıl civarındadır. Mühendislik ömrünü tamamlayan betonarme perde duvarın, aşırı yağışlar sonucunda arkasında biriken yağmurlarla oluşan bir boşluk, su basıncına mukavemet gösterememesi sonucu toprak akması şeklinde heyelan olayı meydana gelmiştir. Bu heyelan sonucunda da afet meydana gelmiştir" diye konuştu.

HABER- KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Heyelanın vurduğu binanın yıkılan istinat duvarı ömrünü tamamlamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:09 Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı şaşkına çeviren istek Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek
08:56 Meteoroloji’den 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
08:10 Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor
07:38 Bakan Kacır’ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var
22:17 Naci Görür’den kritik uyarı: Antalya’daki fay sistemi 7 ve üzeri deprem üretebilir Naci Görür'den kritik uyarı: Antalya'daki fay sistemi 7 ve üzeri deprem üretebilir
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 10:39:03. #1.13#
SON DAKİKA: Heyelanın vurduğu binanın yıkılan istinat duvarı ömrünü tamamlamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.