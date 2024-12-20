Hımeymim Üssü'nde Faaliyetler Azaldı

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Rusya'nın 2015 sonlarında Suriye iç savaşının gidişatını değiştiren askeri konuşlanmayı yaptığı Hımeymim Hava Üssü'ndeki faaliyetlerin büyük ölçüde durduğu gözlendi.

Devrik Beşşar Esed rejiminin Suriye iç savaşında muhaliflere karşı düşüşe geçtiği 2015 yazından sonra rejimin çağrılarına icabet eden Moskova yönetimi, Hımeymim'de savaş uçaklarını konuşlandırmaya başladı.

Hazar Denizi, İran ve Irak uzantılı hava koridorunu yoğun şekilde kullanan Rus ordusu, 2015'in eylül ayı sonunda Hımeymim'deki hazırlıklarını tamamladı. Eylül ayının son günü Suriye'de muhaliflere karşı ilk hava saldırılarını başlatan Rusya, ilerleyen aylarda Esed rejiminin iktidarda kalmasını sağlayan askeri denge kurarak muhaliflerin geniş bir alanda hakimiyet kaybına neden oldu.

Esed rejiminin Kasım 2024'e kadar en büyük güvencesini teşkil eden Rus hava kuvvetleri, ülkenin doğu kesimlerinde daha yoğun faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleriyle de olası çatışma ve tehlikeli karşılaşmaları önlemek için hava sahasını bir mekanizma üzerinden paylaştı.

Üsteki faaliyetler büyük ölçüde durdu

Suriye'de 27 Kasım'dan sonra şiddetlenen çatışmalarda rejim ordusunun hızla dağıldığı ve kentlerdeki kontrolü kaybettiği günlerde Hımeymim Hava Üssü'ndeki Rus savaş uçakları da rejim karşıtı ve muhalif güçlere bazı saldırılar düzenledi.

Rejim ordusu ve İran destekli güçlerin hızla dağılması sırasında uluslararası kamuoyunda dikkatler, Rus hava üssünün nasıl devreye gireceğine çevrildiancak geçmiş yıllara göre Rus hava saldırıları oldukça az seyretti.

Hımeymim'e ait son görüntülerde de büyük bir alana yayılan pistlerde ve hangarlardaki hareketsizlik dikkati çekti.

Rusya, yeni Suriyeli yöneticilerle temasta

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 16 Aralık'taki basın toplantısında, "Durumu sahada kontrol edenlerle temas halinde olmalıyız çünkü orada tesislerimiz ve personelimiz var." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'deki tüm siyasi güçlerle temas halinde olduklarını söyleyerek, Rus vatandaşları ve askeri siyasi unsurların güvenliği konusunun gündemlerinde olduğunu dile getirmişti.

Zaharova, "Suriye'de Rus vatandaşlarının güvenliği, Rus unsurları ve temsilciliklerin dokunulmazlığı bizim için öncelikli konu. Bunların arasında diplomatik, askeri unsurlar ve ticari şirketler bulunuyor. Viyana Sözleşmeleri dahil, Suriye'deki Rus kurumlarının statüsü ve faaliyetlerini düzenleyen uluslararası yasal normlara uyulmasından başka bir yol yok." ifadelerini kullanmıştı.

Suriye'deki tüm siyasi güçlerle temas halinde olduklarını söyleyen Zaharova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları çerçevesinde Suriye'de kapsamlı siyasi sürecin başlatılması gerektiğini belirtmişti.

Putin, "savaşmayan" İran destekli güçleri Hımeymim üzerinden tahliye ettiklerini açıklamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün düzenlediği yıllık basın toplantısında, İran'ın önceki yıllarda kendi birliklerini Suriye'ye ulaştırma konusunda Rusya'dan yardım istediğini anlatarak "Şimdi ise (İranlılar) bu birliklerin Suriye'den çıkarılmasını bizden istediler. Hımeymim Hava Üssü'nü kullanarak 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran'a götürdük. İran yanlısı grupların bir kısmı savaşmadan Lübnan'a, diğer kısmı da Irak'a gitti." ifadelerini kullanmıştı.