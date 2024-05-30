Hindistan'da Otobüs Kazasında 21 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da Otobüs Kazasında 21 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan\'da Otobüs Kazasında 21 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen otobüs kazasında 21 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı. Kazanın sebebi olarak kara yolu altyapısının bozukluğu, dikkatsiz sürücüler ve eski araçlar gösteriliyor. Hindistan, trafik kazaları sebebiyle ölüm oranının yüksek olduğu birkaç ülkeden biri olarak biliniyor. 2022 yılında ülkede 461 bin 312 trafik kazası meydana gelmiş, 168 bin 491 kişi hayatını kaybetmiş ve 443 bin 366 kişi yaralanmıştı.

30.05.2024 18:29
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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde otobüsün 200 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı.

Hint basınındaki haberlere göre, Uttar Pradeş eyaletinden Cammu Keşmir'in Reasi bölgesine doğru giden otobüs, Aknur bölgesinde 200 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, 21 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, kaza sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Hindistan'da kara yolu altyapısının bozukluğu, dikkatsiz sürücüler ve eski araçlar trafik kazalarının sık sık yaşanmasına neden oluyor.

Hindistan, dünyada trafik kazaları sebebiyle ölüm oranının yüksek olduğu birkaç ülke arasında yer alıyor.

Hindistan Kara Yolu Taşımacılığı ve Kara Yolları Bakanlığınca Kasım 2023'te yayımlanan raporda, ülkede neredeyse her 3,5 saniyede bir trafik kazası yaşandığı belirtilmişti.

Raporda, günde ortalama 1264 trafik kazası yaşandığı ve her gün 462 kişinin trafik kazalarında öldüğü kaydedilmişti.

Hindistan'da 2022'de 461 bin 312 trafik kazasında 168 bin 491 kişi ölmüş, 443 bin 366 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Hindistan, trafik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Otobüs Kazasında 21 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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