Hindistan'dan İsrail'e Tepki

21.08.2025 19:20
Hindistan Ulusal Kongresi, İsrail'in Gazze'yi işgal planını ve Modi hükümetinin sessizliğini kınadı.

Hindistan'da muhalefetteki parti Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) İletişim Başkanı Jairam Ramesh, İsrail'in Gazze kentini işgal ve işgal altındaki Batı Şeria'daki İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını genişletme planlarını kınadı.

Ramesh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze kentini işgal kararına tepki gösterdi.

İsrail'in Gazze'yi "ele geçirmek için saldırılara başladığını" ve işgal altındaki Batı Şeria'daki İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını genişletme planını duyurduğunu belirten Ramesh, şunları kaydetti:

"Hindistan Ulusal Kongresi, bu iki eylemi de kınıyor. Ayrıca (Hindistan Başbakanı Narendra) Modi hükümetinin İsrail'in kabul edilemez eylemlerine tamamen sessiz kalmasına şiddetle karşı çıkıyor."

İsrail ordusu, dün, işgale hazırlandığı Gazze kenti çevresindeki saldırılarına başladığını duyurmuştu.

İsrail'in, Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

Hamas, 18 Ağustos'ta Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları teklifi kabul etmiş ancak İsrail'den teklifle ilgili bir yanıt gelmemişti.

Kaynak: AA

