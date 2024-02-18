Hindistan Liman İşçileri İsrail\'e Silah Taşıyan Gemilere Yükleme ve Boşaltma Yapmama Kararı Aldı

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Hindistan Su Taşımacılığı İşçileri Sendikası (WTWFI) üyeleri, İsrail'e silah taşıyan gemilere yükleme ve boşaltma yapmama kararı aldı.

India Today'in haberine göre, ülkenin 11 büyük limanında çalışan 3 bin 500 işçiyi temsil eden sendikanın yayımladığı 14 Şubat tarihli açıklama, basına yeni yansıdı.

Sendikanın Filistin'deki savaşta kullanılabilecek silah taşıyan, İsrail'e veya başka ülkeye giden veya oradan gelen gemilere yükleme ve boşaltma yapmamaya karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Biz, işçi sendikalarının bir parçası olan liman işçileri, her zaman savaşa, kadın ve çocuklar gibi masum insanların öldürülmesine karşıyız. İsrail'in Gazze'deki son saldırıları binlerce Filistinliye sınırsız acı ve kayıp getirdi. Kadınlar ve çocuklar savaşta parçalara ayrıldı. Anne babalar, bombardımanlarda öldürülen çocuklarını tanıyamadı." ifadelerine yer verildi.

Sendika üyelerinin toplu olarak silah taşıyan kargolarla ilgilenmeme kararı aldığı aktarılan açıklamada, bu silahları yükleyip boşaltmanın masumları öldüren düzenlere yardım sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biz ayrıca acil bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Sorumlu sendikalar olarak, barışı destekleyenlerle dayanışma içerisinde olduğumuzu duyuruyoruz. Dünyadaki işçileri ve barışseverleri, özgür Filistin'in yanında olmaya çağırıyoruz."