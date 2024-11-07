Hindistan ve Afganistan'dan İkili İlişkiler İçin Görüşme

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Hindistan Dışişleri Bakanlığının İran ve Afganistan özel temsilcisi JP Singh, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yollarını görüşmek üzere Afganistan'ın Savunma Bakan vekili Molla Muhammed Yakup ile bir araya geldi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Yakup, başkent Kabil'de Hint diplomat Singh'i kabul etti.

Söz konusu görüşme iki ülke arasındaki en üst düzey temas olarak gösterilirken taraflar, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yollarını ele aldı.

Singh, ayrıca, Dışişleri Bakan vekili Amir Han Muttaki ile de bir görüşme yaparak bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Taliban yönetimindeki Afganistan ile uzun süre temas kurmayı reddeden Hint tarafı görüşmeye dair açıklama yapmazken bu adım iki ülke ilişkilerinin yeniden gelişmesinin başlangıcı olarak görülüyor.

Afganistan Savunma Bakanlığı ise görüşmeye dair X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu toplantıda iki taraf, özellikle insani işbirliği ve diğer konularda ikili ilişkileri genişletme yönündeki ortak arzularını vurgulamış ve Afganistan ile Hindistan arasındaki etkileşimi daha da güçlendirmek istediklerini ifade etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın Afganistan idaresini ele aldığı 2021'de diplomatlarını çeken Hindistan, Haziran 2022'de Kabil Büyükelçiliğine "teknik ekip" göndererek düşük seviyeli diplomatik faaliyetlerine yeniden başlamıştı.