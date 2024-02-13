Hindistan ve BAE, işbirliği anlaşmaları imzaladı

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, farklı alanlarda işbirliği yapılmasına yönelik çeşitli anlaşmalara imza attı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Modi'nin, Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya geldiği bildirildi.

İki liderin ülkeler arasındaki ilişkileri değerlendirdiği ifade edilen açıklamada, yeni işbirliği alanları kurulması ile enerji ortaklıklarını güçlendirme konularını görüştükleri aktarıldı.

Açıklamada, Modi ve Al Nahyan'ın iki ülkede yatırımı ve ticareti teşvik etmesi planlanan İkili Yatırım Anlaşması ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını imzaladığı belirtildi.

İkilinin, ticaret alanında işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzaladığı kaydedilen açıklamada, "Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridorunun Güçlenmesi ve İşlemesi için İşbirliği" kapsamında Hükümetlerarası Çerçeve Anlaşmasına da imza attıkları ifade edildi.

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru

Hindistan'ın ev sahipliğinde Eylül 2023'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde, Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak çok uluslu bir demir yolu ve denizcilik projesi olan "Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru" kurulmasına yönelik Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.

Koridorun, ticaretin artırılması, enerji kaynaklarının sağlanması ve dijital bağlantının geliştirilmesine yardımcı olması hedeflenirken, zaptı imzalayan ülkeler arasında Hindistan, ABD, Suudi Arabistan, BAE, Fransa, Almanya, İtalya ile AB yer alıyor.

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru, Hindistan'ı Batı Asya/Orta Doğu'ya bağlayan Doğu koridoru ve Batı Asya/Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayan Kuzey koridoru olmak üzere iki ayrı koridordan oluşacak.

Önerilen koridor, Hindistan'dan BAE'ye uzanacak, ardından Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'i geçerek Avrupa'ya bağlanacak. Hindistan'dan yüklenen malların İsrail ve Yunanistan limanları üzerinden Avrupa'ya daha hızlı gönderilmesi de projede öngörülüyor.