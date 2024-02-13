Hindistan ve BAE, işbirliği anlaşmaları imzaladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, farklı alanlarda işbirliği yapılmasına yönelik çeşitli anlaşmalara imza attı.
Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Modi'nin, Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya geldiği bildirildi.
İki liderin ülkeler arasındaki ilişkileri değerlendirdiği ifade edilen açıklamada, yeni işbirliği alanları kurulması ile enerji ortaklıklarını güçlendirme konularını görüştükleri aktarıldı.
Açıklamada, Modi ve Al Nahyan'ın iki ülkede yatırımı ve ticareti teşvik etmesi planlanan İkili Yatırım Anlaşması ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını imzaladığı belirtildi.
İkilinin, ticaret alanında işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzaladığı kaydedilen açıklamada, "Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridorunun Güçlenmesi ve İşlemesi için İşbirliği" kapsamında Hükümetlerarası Çerçeve Anlaşmasına da imza attıkları ifade edildi.
Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru
Hindistan'ın ev sahipliğinde Eylül 2023'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde, Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak çok uluslu bir demir yolu ve denizcilik projesi olan "Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru" kurulmasına yönelik Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.
Koridorun, ticaretin artırılması, enerji kaynaklarının sağlanması ve dijital bağlantının geliştirilmesine yardımcı olması hedeflenirken, zaptı imzalayan ülkeler arasında Hindistan, ABD, Suudi Arabistan, BAE, Fransa, Almanya, İtalya ile AB yer alıyor.
Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru, Hindistan'ı Batı Asya/Orta Doğu'ya bağlayan Doğu koridoru ve Batı Asya/Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayan Kuzey koridoru olmak üzere iki ayrı koridordan oluşacak.
Önerilen koridor, Hindistan'dan BAE'ye uzanacak, ardından Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'i geçerek Avrupa'ya bağlanacak. Hindistan'dan yüklenen malların İsrail ve Yunanistan limanları üzerinden Avrupa'ya daha hızlı gönderilmesi de projede öngörülüyor.
İsrail, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın tünellerde bulunduğunu iddia ettiği görüntüler yayımladı. 10 Ekim 2023'te kaydedildiği öne sürülen görüntülerde, Sinvar ve ailesinin Hamas tünellerinde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı madende yüzde 80 pay sahibi olan ABD'li SSR Mining şirketinin ABD Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 60 oranında düştü.
Romanya'nın Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olma şansını kaçırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
Son Dakika › Güncel › Hindistan ve BAE, işbirliği anlaşmaları imzaladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?