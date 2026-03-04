Hingel: Anadolu'un Geleneksel Lezzeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hingel: Anadolu'un Geleneksel Lezzeti

Hingel: Anadolu\'un Geleneksel Lezzeti
04.03.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta yapılan hingel, geleneksel yöntemlerle hazırlanarak kültürel mirası yaşatıyor.

Kafkasya'dan Anadolu'ya uzanan köklü mutfak kültürünün önemli miraslarından biri olan hingel, evlerde geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, binlerce yıllık mutfak kültürüne sahip Sivas'ta hingel yemeğinin yapımı anlatıldı.

Kafkasya'dan Anadolu'ya taşınan mantı geleneğinin bir uzantısı olan hingel, günümüzde Sivas, Erzurum, Kars, Çorum gibi illerde yoğun şekilde evlerde yapılıp tüketiliyor.

Bu lezzet, farklı yörelerde "hengel", "hangel", "hıngel" gibi isimlerle de anılıyor.

Diğer mantı çeşitlerinden farklı olarak daha büyük ebatlarda hazırlanan hingel, genellikle üçgen, kare veya yarım ay (veya D) şeklinde kapatılıyor.

İç harcında çoğunlukla patates, soğan ve baharat kullanılan hingel, haşlandıktan sonra üzerine tereyağı dökülerek servis ediliyor.

Yörede düğünlerde, bayram ve özel günlerde yapılan hingel, kalabalık aile sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

İmece usulü hazırlanan yemek, hem kültürel dayanışmayı hem de geleneksel mutfak mirasını yaşatması bakımından önem taşıyor.

Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan Sivas Kadınlar Kooperatifi Başkanı aşçı Semra Temurbaş Mavibulut, ecdadın Sivas'ta birçok eser ve kültürel miras bıraktığını belirterek, bunlardan birinin de damak kültürü olduğunu söyledi.

Sivas hingelinin özel günler ve kalabalık aile sofralarında tercih edildiğini belirten Mavibulut, hingelin günün her saati tüketilebildiğini kaydetti.

Hingel yapımı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (6 kişilik)

1 kilogram un1 yemek kaşığı tuz- İç harcı için

1 kilogram patates1 büyük soğan2 yemek kaşığı toz biber1 yemek kaşığı tuz- Sosu için

İki yemek kaşığı tereyağı- Süslemek için (isteğe göre)

Sarımsaklı yoğurtPul biberNane

Yapılışı

Un derin bir kaba konulur, içerisine su ve tuz eklenerek yoğrulur ardından dinlenmeye bırakılır.İç harcı için haşlanan patateslerin kabukları soyulur, boş bir kaba aktarılır ve püre haline getirilir.Püre haline gelen patatesin içerisine doğranmış soğan, toz biber ve tuz eklenerek özleşene kadar karıştırılır.Yaklaşık 15 dakika dinlenen hamur, oklava yardımıyla genişçe açılır.Bir bardak yardımıyla hamur kesilir. (büyük mantı gibi)Hamurların ortasına patatesli harçtan alınıp yerleştirilir ve hamur parçaları birleştirilir.Kaynar suya atılarak haşlanan hingeller daha sonra süzgeçten geçirilerek servis tabağına alınır.Hingellerin üzerine tavada kaynatılan tereyağı dökülür, isteğe göre sarımsaklı yoğurt, pul biber ve nane de eklenerek servis edilir.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Gastronomi, Kafkasya, Kültür, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hingel: Anadolu'un Geleneksel Lezzeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail’e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Türk futbolunun bittiğinin özeti Türk futbolunun bittiğinin özeti
Trump’ın İran’a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor Trump'ın İran'a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor
Dünyaca ünlü golcü İran’da savaşacak mı Beklenen açıklama geldi Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi

11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:52
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
11:19
Fenerbahçe’de deprem Kupadan da elenebilirler
Fenerbahçe'de deprem! Kupadan da elenebilirler
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
10:56
İsrail, Tahran’ın doğusuna saldırıyor Şiddetli patlama oldu
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu
10:35
Trump: İran’ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir
Trump: İran'ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir
10:27
Yanlış duymadınız Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
Yanlış duymadınız! Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 12:16:26. #7.13#
SON DAKİKA: Hingel: Anadolu'un Geleneksel Lezzeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.