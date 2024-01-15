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Hint Ordusu Günü'nde Gelibolu'da hayatını kaybeden Hint askerleri anıldı - Son Dakika
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Hint Ordusu Günü'nde Gelibolu'da hayatını kaybeden Hint askerleri anıldı

76. Hindistan Ordu Günü nedeniyle, Birinci Dünya Savaşı'nın Gelibolu harekatında hayatını kaybeden 122 Hint askeri, Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene, Hindistan Başkonsolosu Mijito Vinito ve Savunma Ataşesi Albay Manuj Garg'in yanı sıra Türkiye'deki Hintliler katıldı. Anma töreninde konuşan Başkonsolos Vinito, Hintli askerlerin fedakarlıklarını her zaman hatırlayacaklarını belirtti.

Hint Ordusu Günü\'nde Gelibolu\'da hayatını kaybeden Hint askerleri anıldı
15.01.2024 - 15:10,  Güncelleme: 15:14
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Hint Ordusu Günü nedeniyle Birinci Dünya Savaşı'nın Gelibolu harekatında hayatını kaybeden 122 Hint askeri, Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.

76. Hindistan Ordu Günü nedeniyle, Birinci Dünya Savaşı'nın Gelibolu harekatında hayatını kaybeden Hint askerlerini anmak için bugün saat 11.00'da Üsküdar'da tören düzenlendi. İstanbul'daki İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu'nca (CWGC), Selimiye'deki Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı'nda düzenlenen törene, Hindistan Başkonsolosu Mijito Vinito ve Savunma Ataşesi Albay Manuj Garg'in yanı sıra Türkiye'deki Hintliler katıldı. Törende, 1919-1920 yıllarında Birinci Dünya Savaşı'na İngiliz kuvvetlerinin bir parçası olarak katılan ve hayatını kaybeden Hint ordusundan 122 askerin anısına yapılan Üsküdar Selimiye'de bulunan Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı'ndaki anıta çelenk konuldu.

'SON GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRMEK İÇİN BURADAYIZ'

Anma töreninde konuşan Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, "Hindistan Ordu günü vesilesiyle, burada 1. Dünya Savaşı esnasında Çanakkale'de ve İstanbul'da canlarını feda etmiş olan Hintli askerleri anmak için toplanmış bulunuyoruz. Yaptıkları fedakarlıklar her zaman hatırlanacak. Biz de bu vesileyle onlara saygılarımızı sunarak son görevimizi yetine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hint Ordusu Günü'nde Gelibolu'da hayatını kaybeden Hint askerleri anıldı - Son Dakika
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