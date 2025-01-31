Hira Su Bebek, 5 Ay Sonra Taburcu Oldu

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380 gramlık 'Hira Su bebek' 5 aylık mücadelenin sonunda yaşama tutundu

Mersin'de, 26 haftalıkken 380 gram ağırlığında prematüre doğan Hira bebek, 155 günlük tedavisinin ardından pasta kesilerek taburcu edildi

MERSİN - Mersin'de, 26 haftalıkken 380 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya gözlerini açan Hira Su bebek, Mersin Şehir Hastanesi'ndeki 155 günlük tedavisinin ardından pasta kesilerek taburcu edildi.

Erdemli ilçesinde eşinden ayrı yaşayan anne Faika Ateş (38), büyük bir heyecanla ikinci çocuğunu kucağına alacağı günü beklerken hamileliğinin 26. haftasında sancıları başlayınca, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Doğuma alınan Faika Ateş, 380 gram ağırlığında ve 25 santimetre boyunda dünyaya gözlerini açan kızına Hira Su adını verdi. Yenidoğan Ünitesinde kuvözde tedavi altına alınan Hira bebek, doktorlar Mustafa Akçalı ve Hüseyin Şimşek ile hemşirelerin şefkatli ellerinde 155 gün sonra 2100 gram ağırlığa ve 40 santimetre boya ulaşarak zorlu yaşam mücadelesini kazandı. Tedavi sürecinin tamamlanmasıyla büyük sevinç yaşayan anne Faika Ateş, kızı Hira Su'ya kavuştu. Ailesine teslim edilen bebek, kesilen pastanın ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

"Eskiden bu tip bebeklere müdahale edilmiyordu"

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mustafa Akçalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hira Su'nun geçen yıl 26 Ağustos'ta, annesinin halk arasında 'gebelik zehirlenmesi' olarak bilinen preeklampsi geçirmesi sonrası dünyaya gözlerini açtığını söyledi. Bu tip annelerde erken doğum riskinin çok yüksek olduğunu, bunun hem çocuğun hayatını, hem annenin hayatını tehlikeye atan bir durum olduğunu ifade eden Akçalı, "Böyle durumlarda hem anneyi korumak, hem de bebeği korumak için hangi haftada olursa olsun kadın doğumcu arkadaşların önerisiyle doğum yaptırılır. Hira su bebeğimiz de 380 gram ağırlık, 25 santimetre boy ve 22 santimetre baş çevresiyle doğdu. Eskiden bu tip bebeklere müdahale edilmiyordu. Çünkü yaşam şansının olmadığı düşünülüyordu. Ama günümüz şartlarında; günümüz teknolojisi ve bilgi birikimiyle bu çocukların çoğu hayata tutunuyorlar. Hira Su gibi birçok bebeğimiz de hayata tutundu. Biz bu tip bebekleri, kalbi atan her çocuğa Türk Ceza Kanunun verdiği ölçüde mutlaka müdahalemizi yapıyoruz ve hayata tutunmasını sağlıyoruz" dedi.

"Çok güçlü bir şekilde direndi"

Hira Su bebeğin yaşam mücadelesini anlatan Akçalı, "Hira Su bebeğimiz de gerçekten çok güçlü bir şekilde direndi. Gerçekten çok güçlüydü. Bu süreç içerisinde çok badireler atlattı. Birkaç kere kalbi durdu; müdahale ettik, tekrar canlanmasına vesile olduk. Yaklaşık 75 gün solunum cihazında takip ettik. Sonrasında ufak bir göz operasyonu geçirdi. Nihayetinde bu günlere geldik. Şu an kilosu 2100 gram, boyu 40 santimetre, baş çevresi de 32,5 santimetre. Gördüğünüz gibi artık bize gülücükler atıyor. Yaklaşık 155 gün olmuş bu arada. Yani 155 günde az bir zaman değil. Biz sanırım annesinin karnında durduğu süre kadar baktık ona. Bundan sonrası için de zaten takipte neler yapacağını anneye anlattık. Bundan sonra hayatı inşallah güzel olur" diye konuştu.

"Bu kadar küçük bebeklerin yaşam şansı yüzde 5 civarında"

Hira Su'nun 380 gram doğmasına değinen Akçalı, Türkiye'de ve dünyada da bu kadar küçük bebeklerin yaşam şansının yüzde 5 civarında olduğunu ifade ederek, "Burada önemli olan bebekleri sağlıklı bir şekilde taburcu edebilmek. Umarım ilerde herhangi bir sorunla karşılaşmaz. Şu anda nörolojik muayenesi de gayet iyi gidiyor, diğer muayeneler de iyi gidiyor. Bir tek gözünde ufak bir problemimiz var. Onu da zamanla aşacakmış gibi görünüyor" dedi.

"Hiç bir zaman umudumu yitirmedim"

Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Faika Ateş de Hira Su'nun yaşama tutunmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Umudunu yitiren anneleri var biliyorum, üzülen anneler var görüyorum, 5 ay boyunca hastanede hep karşılaştım. Gözyaşı döken anne baba gördüm. Çok heyecanlıyım. Hiç bir zaman umudumu yitirmedim. Bana en büyük desteği ailem verdi. Mustafa hocamın desteği, arkadaşların güler yüzü; hiçbir zaman gözüm arkada kalmadı. Hep üzüldüm. Nasıl üzüldüm? Yeri geliyor evladıma dokunamıyordum, özledim diyordum, bakamıyordum, çok üzülüyordum bir anne olarak. Ama hep 'uzun, zor bir yol ve biz bu yolu başaracağız' diyordum. Bir anne olarak kendimle gurur duyuyorum. 14 yıl aradan sonra anne oldum, güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.