- Hırvatistan'daki seçimlerde iktidar partisi güç kaybetti
ZAGREB - Hırvatistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidar partisi Hırvat Demokratik Birliği (HDZ), seçimleri kazanmasına rağmen güç kaybına uğradı.
Oyların yaklaşık yüzde 95'inin sayılmasıyla birlikte Devlet Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan verilere göre, Başbakan Andrej Plenkovic liderliğindeki Hırvat Demokratik Birliği'nin oy oranı yaklaşık yüzde 35 oldu. Bu sonuçlara göre HDZ ile koalisyon ortakları, parlamentoda 60 sandalye elde edecek.
Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından desteklenen muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti liderliğindeki Adalet Nehri Koalisyonu'nun oy oranı ise yaklaşık yüzde 26 oldu. Bu sonuçlara göre SDP ve partnerlerinin parlamentoda elde edeceği sandalye sayısı ise 42 oldu.
Seçimlerde üçüncü sırada yer alan ve parlamentoda 14 sandalyeye sahip olması beklenen Vatan Hareketi (DP), seçimlerin ardından hem HDZ hem de SDP ile görüşeceklerini açıkladı.
Hırvatistan'ın yeni hükümetini oluşturacak koalisyonun, parlamentoda en az 76 vekilin desteğini alması gerekecek. Seçimlerde hiçbir parti tek başına parlamento çoğunluğunu oluşturacak oya erişemediği için partiler, koalisyon görüşmelerine başlayacak.
Plenkovic: "Yarın sabah hükümet kurma çalışmalarına başlıyoruz"
HDZ lideri Andrej Plenkovic, sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından kutlamalara sahne olan parti merkezinde yaptığı açıklamada, yarın sabahtan itibaren hükümet kurma çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.
Plenkovic, "Cumhurbaşkanı Milanoviç sayesinde garip bir günde, bir çarşamba günü yapılan bu seçim gecesinin sonunda, tüm seçmenlerimize ve seçimlere iştirak eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimlerin ardından önemli olan, HDZ'nin arka arkaya üçüncü defa parlamento seçimlerinden farklı bir şekilde galip ayrılmış olmasıdır" diye konuştu.
Grbin: "Seçim sonuçları, değişim talebini ortaya koydu"
Sosyal Demokrat Parti Başkanı Pedja Grbin, seçim sonuçlarının netleşmeye başlaması ile birlikte yayınladığı açıklamada, bir önceki seçimlere nazaran yüksek seviyeli bir katılımla oy kullanan vatandaşlara teşekkür etti. Açıklamasında Grbin, "Seçim sonuçları, değişim talep ettiğinizi ortaya koydu. Önümüzdeki günlerde sabır ve bilgeliğe ihtiyacımız olacak. Daha iyi bir Hırvatistan için mücadele devam ediyor" diye yazdı.
Seçim sonuçlarıyla şekillenecek yeni parlamentonun ilk oturumunun 20 gün sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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