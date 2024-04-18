Hırvatistan'daki seçimlerde iktidar partisi güç kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hırvatistan'daki seçimlerde iktidar partisi güç kaybetti

Geniş Video İzle

Hırvatistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde iktidar partisi HDZ, seçimleri kazanmasına rağmen güç kaybetti. HDZ'nin oy oranı yaklaşık yüzde 35 olurken, muhalefet partisi SDP'nin oy oranı yaklaşık yüzde 26 oldu. Yeni hükümeti oluşturacak koalisyonun en az 76 vekilin desteğini alması gerekiyor.

18.04.2024 04:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Hırvatistan'daki seçimlerde iktidar partisi güç kaybetti

ZAGREB - Hırvatistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidar partisi Hırvat Demokratik Birliği (HDZ), seçimleri kazanmasına rağmen güç kaybına uğradı.

Oyların yaklaşık yüzde 95'inin sayılmasıyla birlikte Devlet Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan verilere göre, Başbakan Andrej Plenkovic liderliğindeki Hırvat Demokratik Birliği'nin oy oranı yaklaşık yüzde 35 oldu. Bu sonuçlara göre HDZ ile koalisyon ortakları, parlamentoda 60 sandalye elde edecek.

Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından desteklenen muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti liderliğindeki Adalet Nehri Koalisyonu'nun oy oranı ise yaklaşık yüzde 26 oldu. Bu sonuçlara göre SDP ve partnerlerinin parlamentoda elde edeceği sandalye sayısı ise 42 oldu.

Seçimlerde üçüncü sırada yer alan ve parlamentoda 14 sandalyeye sahip olması beklenen Vatan Hareketi (DP), seçimlerin ardından hem HDZ hem de SDP ile görüşeceklerini açıkladı.

Hırvatistan'ın yeni hükümetini oluşturacak koalisyonun, parlamentoda en az 76 vekilin desteğini alması gerekecek. Seçimlerde hiçbir parti tek başına parlamento çoğunluğunu oluşturacak oya erişemediği için partiler, koalisyon görüşmelerine başlayacak.

Plenkovic: "Yarın sabah hükümet kurma çalışmalarına başlıyoruz"

HDZ lideri Andrej Plenkovic, sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından kutlamalara sahne olan parti merkezinde yaptığı açıklamada, yarın sabahtan itibaren hükümet kurma çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Plenkovic, "Cumhurbaşkanı Milanoviç sayesinde garip bir günde, bir çarşamba günü yapılan bu seçim gecesinin sonunda, tüm seçmenlerimize ve seçimlere iştirak eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimlerin ardından önemli olan, HDZ'nin arka arkaya üçüncü defa parlamento seçimlerinden farklı bir şekilde galip ayrılmış olmasıdır" diye konuştu.

Grbin: "Seçim sonuçları, değişim talebini ortaya koydu"

Sosyal Demokrat Parti Başkanı Pedja Grbin, seçim sonuçlarının netleşmeye başlaması ile birlikte yayınladığı açıklamada, bir önceki seçimlere nazaran yüksek seviyeli bir katılımla oy kullanan vatandaşlara teşekkür etti. Açıklamasında Grbin, "Seçim sonuçları, değişim talep ettiğinizi ortaya koydu. Önümüzdeki günlerde sabır ve bilgeliğe ihtiyacımız olacak. Daha iyi bir Hırvatistan için mücadele devam ediyor" diye yazdı.

Seçim sonuçlarıyla şekillenecek yeni parlamentonun ilk oturumunun 20 gün sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Hırvatistan\'daki seçimlerde iktidar partisi güç kaybetti
Kaynak: İHA

Hırvatistan, Parlamento, Hükümet, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvatistan'daki seçimlerde iktidar partisi güç kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Boston Dynamics Yeni Atlas Robotu ve Özellikleri
    11:10 Boston Dynamics Yeni Atlas Robotu ve Özellikleri

    Boston Dynamics, Hyundai'ye satıldıktan sonra yeni Atlas robotunu tanıttı. Tamamen elektrikli olan yeni model, korku filmlerinden aşina olduğumuz sahnelere benzer bir video ile karşımıza çıktı. Yeni Atlas robotu, bir insandan hatta bir atletten çok daha güçlü ve esnek eklemlere sahip. Ayrıca daha insansı hareketlere sahip olan robot, insan boyutlarında ve daha atletik bir yapıya sahip. Yeni Atlas robotunun teknik ayrıntıları henüz açıklanmadı.

  • Elon Musk, Vine İçin Anket Açtı: Vine Videoları İçin Yeni Umut
    11:09 Elon Musk, Vine İçin Anket Açtı: Vine Videoları İçin Yeni Umut

    Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı dönemde verdiği sözü hatırlatarak Vine için anket açtı. Ankette Vine geri gelsin mi ya da gelmesin mi sorusu soruldu ve şu ana kadar yapılan oylamada Vine geri gelsin diyenler yüzde 70 gibi bir oranla önde. Bu sonuçlar, uygulama için yeni bir dönemin kapısını açabilir.

  • Bursa'da Tır ve Araç Kazaları: 2 Kişi Yaralandı
    11:09 Bursa'da Tır ve Araç Kazaları: 2 Kişi Yaralandı

    Bursa'da meydana gelen kazalarda hafif ticari araç seyir halindeki tıra çarptı ve tır refüje devrildi. Nilüfer ilçesinde ise hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Her iki kazada da toplamda 2 kişi yaralandı ve polis olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

  • iPhone 17 Plus, ekran açısından beklentiyi karşılayamayabilir
    11:09 iPhone 17 Plus, ekran açısından beklentiyi karşılayamayabilir

    Apple'ın iPhone 16 serisini tanıtması beklenirken, sızdırılan son raporlar iPhone 17 Plus modelinin daha küçük bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Apple, iPhone 17 serisinde değişiklik yapmayı planlıyor ve Plus modelinde küçülme bekleniyor.

  • İrlandalı Gazeteci, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i İsrail'in Gazze'deki Soykırımına Destek Vermekle Suçladı
    11:08 İrlandalı Gazeteci, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i İsrail'in Gazze'deki Soykırımına Destek Vermekle Suçladı

    İrlandalı gazeteci-yazar David Cronin, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdiğini iddia ederek, von der Leyen'in tutuklanması gerektiğini savundu. Cronin, von der Leyen'e yönelik girişiminin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu ve von der Leyen'in tepki vermediğini belirtti. Cronin, von der Leyen'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze'deki Filistinlileri 'hayvan' olarak tanımladığı açıklamaları sırasında İsrail liderleriyle görüştüğünü ve bu durumu soykırıma ortaklık olarak değerlendirdiğini ifade etti. Cronin, von der Leyen'in eylemiyle İsrail'e zaman kazandırdığını ve gerçek bir uluslararası baskıya maruz kalmadan katliam yapmasına izin verdiğini söyledi.


10:37 Yeni başkan talimat verdi Zabıtalar Patnos’taki hurdacıları tek tek dolaşıp belediye araçlarının parçalarını arıyor Yeni başkan talimat verdi! Zabıtalar Patnos'taki hurdacıları tek tek dolaşıp belediye araçlarının parçalarını arıyor
09:59 5 metrelik mağarada facia Gazdan zehirlenen 3 defineci hayatını kaybetti 5 metrelik mağarada facia! Gazdan zehirlenen 3 defineci hayatını kaybetti
09:11 39 katlı Torun Tower Ofis binası Denizbank’a satıldı 39 katlı Torun Tower Ofis binası Denizbank'a satıldı
08:27 Bakan Tunç: Mülakatta ’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç çocuğu vardır’ sorusunun yöneltildiği iddiası doğru değil Bakan Tunç: Mülakatta 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?' sorusunun yöneltildiği iddiası doğru değil
03:53 ABD’de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz ABD'de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz
10:49 Real Madrid’i Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşıyan Rüdiger’in sevinci olay oldu Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşıyan Rüdiger'in sevinci olay oldu
10:48 Küresel kriz onları da vurdu Ünlü çay markası Tirebolu 42 konkordato ilan etti Küresel kriz onları da vurdu! Ünlü çay markası Tirebolu 42 konkordato ilan etti
10:39 Engelli gence sokak ortasında sözlü ve yumruklu saldırı Engelli gence sokak ortasında sözlü ve yumruklu saldırı
10:34 Yakılan Afgan madencinin böbreğine ne oldu Korkunç şüphe otopside ortaya çıktı Yakılan Afgan madencinin böbreğine ne oldu? Korkunç şüphe otopside ortaya çıktı
10:26 “Halkı tedirgin ediyorsun“ yorumları Naci Görür’ü isyan ettirdi: Ne kafası bunlar "Halkı tedirgin ediyorsun" yorumları Naci Görür'ü isyan ettirdi: Ne kafası bunlar?
10:16 Hakkında babalık davası açılan Uğur Dündar: Kendimden çok eminim, hanımefendinin ailesini bulması için her şeyi yaparım Hakkında babalık davası açılan Uğur Dündar: Kendimden çok eminim, hanımefendinin ailesini bulması için her şeyi yaparım
09:46 Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Melek, olaydan 3 gün önce organ bağışında bulunmuş Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Melek, olaydan 3 gün önce organ bağışında bulunmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 11:12:30. #1.11#
SON DAKİKA: Hırvatistan'daki seçimlerde iktidar partisi güç kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement