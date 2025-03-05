Hırvatistan Dışişleri Bakanı Ankara'ya Geliyor - Son Dakika
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Hırvatistan Dışişleri Bakanı Ankara'ya Geliyor

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, Ankara'da Bakan Fidan ile iş birliği konularını görüşecek.

05.03.2025 14:30
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(ANKARA) - Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, yarın Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Radman ile yapacağı görüşmede ikili ve çok taraflı iş birliği konularının ele alınacak. Fidan, Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemi vurgulayacak.

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman, yarın Ankara'ya çalışma ziyaretinde bulunacak. Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Radman ile yapacağı görüşmede ikili ve çok taraflı iş birliği konularını ele alacak. Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasına verdiği öneme işaret edecek olan Fidan, Türkiye'nin Hırvatistan ile NATO ve Avrupa Birliği (AB) bağlamındaki iş birliğine yönelik değerlendirmelerini paylaşacak. Görüşmede başta Rusya- Ukrayna savaşı, Filistin meselesi ve Suriye'deki gelişmeler olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Türkiye ve Hırvatistan Dışişleri Bakanlıkları arasında 2009 yılında imzalanan Strateji Belgesi'nin karşılıklı üst düzey ziyaretlerin artmasına ve ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını kaydeden yetkili, bölgesel sahiplenme anlayışı uyarınca kurulan Türkiye-Hırvatistan-Bosna-Hersek Üçlü İstişare Mekanizması ile Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci çerçevesinde iki ülke arasında bölgesel konularda da yakın iş birliği kurulduğunu belirtti.

Türkiye'nin Hırvatistan ile 2024 yılında ikili ticaret hacminin yaklaşık 1 milyar dolar olarak kaydedildiğini anımsatan yetkili, "İki NATO müttefiki ülke arasında, savunma sanayii son dönemde hızla gelişen ikili iş birliği başlıkları arasındadır. Hırvatistan ile Baykar Teknoloji A.Ş. arasında 2024 Kasım ayında imzalanan tedarik anlaşması kapsamında, Türkiye'nin Hırvatistan'a ilk ana silah sistemi ihracı gerçekleşmiş olacaktır" bilgisini verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, 28-29 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenen Türkiye-Hırvatistan-Bosna-Hersek Dışişleri Bakanları Üçlü Danışma

Mekanizması Toplantısı ve 9 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen Üçüncü Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi kapsamında 2024'te iki kez Hırvatistan'ı ziyaret etmişti. Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman ise Türkiye'ye son ziyaretini 16 Ocak 2024 tarihinde yapmıştı.

Kaynak: ANKA

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