HIV/AIDS Mücadelesi İçin Soru Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

HIV/AIDS Mücadelesi İçin Soru Önergesi

DP'li Altıntaş, Sağlık Bakanı'na HIV/AIDS ile mücadelede strateji ve veri eksikliklerini sordu.

06.12.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "HIV/AIDS hastalarına yönelik damgalama ve ayrımcılıkla mücadeleye yönelik bir stratejik plan var mıdır" diye sordu.

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Altıntaş, soru önergesinde, küresel ölçekte her dakika bir kişinin AIDS nedeniyle hayatını kaybettiği bir dönemde, Türkiye'nin bu alandaki eksikliklerinin hızla giderilmesi gerektiğini söyledi. Altıntaş, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı UNAIDS'in 2023 raporuna dikkat çekerek, dünya genelinde HIV/AIDS ile mücadelede ilerlemeler sağlanmış olmasına rağmen, özellikle tedaviye erişimdeki eşitsizliklerin sürdüğünü belirtti. Türkiye'de HIV/AIDS vakalarının arttığına dair verilerin kaygı verici olduğunu ifade eden Altıntaş, damgalama, farkındalık eksikliği ve test-tedavi hizmetlerine erişimdeki zorlukların hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkilediğini vurguladı. Altıntaş, "HIV/AIDS ile mücadele sadece bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda toplumsal bir meseledir. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda şeffaf ve kapsamlı bir politika izleyerek, vatandaşlarımızın temel sağlık haklarına erişimini sağlaması şarttır" dedi.

Altıntaş, HIV/AIDS ile mücadelenin halk sağlığı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu ve Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyuna net bir yol haritası sunması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye'de HIV/AIDS hastalarının sosyoekonomik durumlarına ilişkin bir analiz yapılmış mıdır?"

Altıntaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na şu soruları yönetti:

"Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla kayıtlı HIV pozitif birey sayısı nedir? Vakaların yaş, cinsiyet ve bölgesel dağılımı nasıldır? HIV pozitif bireylerin yüzde kaçı düzenli antiretroviral (ARV) tedaviye erişebilmektedir? Korunma yöntemleriyle ilgili ne tür eğitim programları uygulanmaktadır? Erken teşhis için test hizmetlerine erişim oranı nedir? Ücretsiz test hizmetlerinin yaygınlaştırılması için ne tür çalışmalar yapılmaktadır? HIV/AIDS hastalarına yönelik damgalama ve ayrımcılıkla mücadeleye yönelik bir stratejik plan var mıdır? Türkiye, HIV/AIDS mücadelesinde hangi uluslararası iş birliklerine katılmaktadır? Tedavi maliyetleri göz önüne alındığında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamındaki desteklerin artırılması planlanmakta mıdır? Türkiye'de HIV/AIDS hastalarının sosyoekonomik durumlarına ilişkin bir analiz yapılmış mıdır?"

Kaynak: ANKA

Kemal Memişoğlu, Haydar Altıntaş, Demokrat Parti, Sağlık Bakanı, Milletvekili, Politika, Türkiye, İzmir, HIV, Son Dakika

Son Dakika Güncel HIV/AIDS Mücadelesi İçin Soru Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı
12:44 Salih Müslim’den HTŞ ile diyalog çağrısı Salih Müslim'den HTŞ ile diyalog çağrısı
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
19:09 İstikamet Şam Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü
18:40 Dursun Özbek, İtalya’da manşet oldu Dursun Özbek, İtalya'da manşet oldu
18:32 İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler Genç kadının verdiği cevap bomba İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 14:22:43. #1.11#
SON DAKİKA: HIV/AIDS Mücadelesi İçin Soru Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.