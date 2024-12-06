HIV/AIDS Mücadelesi İçin Soru Önergesi

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(ANKARA) - Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "HIV/AIDS hastalarına yönelik damgalama ve ayrımcılıkla mücadeleye yönelik bir stratejik plan var mıdır" diye sordu.

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Altıntaş, soru önergesinde, küresel ölçekte her dakika bir kişinin AIDS nedeniyle hayatını kaybettiği bir dönemde, Türkiye'nin bu alandaki eksikliklerinin hızla giderilmesi gerektiğini söyledi. Altıntaş, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı UNAIDS'in 2023 raporuna dikkat çekerek, dünya genelinde HIV/AIDS ile mücadelede ilerlemeler sağlanmış olmasına rağmen, özellikle tedaviye erişimdeki eşitsizliklerin sürdüğünü belirtti. Türkiye'de HIV/AIDS vakalarının arttığına dair verilerin kaygı verici olduğunu ifade eden Altıntaş, damgalama, farkındalık eksikliği ve test-tedavi hizmetlerine erişimdeki zorlukların hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkilediğini vurguladı. Altıntaş, "HIV/AIDS ile mücadele sadece bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda toplumsal bir meseledir. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda şeffaf ve kapsamlı bir politika izleyerek, vatandaşlarımızın temel sağlık haklarına erişimini sağlaması şarttır" dedi.

Altıntaş, HIV/AIDS ile mücadelenin halk sağlığı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu ve Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyuna net bir yol haritası sunması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye'de HIV/AIDS hastalarının sosyoekonomik durumlarına ilişkin bir analiz yapılmış mıdır?"

Altıntaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na şu soruları yönetti:

"Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla kayıtlı HIV pozitif birey sayısı nedir? Vakaların yaş, cinsiyet ve bölgesel dağılımı nasıldır? HIV pozitif bireylerin yüzde kaçı düzenli antiretroviral (ARV) tedaviye erişebilmektedir? Korunma yöntemleriyle ilgili ne tür eğitim programları uygulanmaktadır? Erken teşhis için test hizmetlerine erişim oranı nedir? Ücretsiz test hizmetlerinin yaygınlaştırılması için ne tür çalışmalar yapılmaktadır? HIV/AIDS hastalarına yönelik damgalama ve ayrımcılıkla mücadeleye yönelik bir stratejik plan var mıdır? Türkiye, HIV/AIDS mücadelesinde hangi uluslararası iş birliklerine katılmaktadır? Tedavi maliyetleri göz önüne alındığında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamındaki desteklerin artırılması planlanmakta mıdır? Türkiye'de HIV/AIDS hastalarının sosyoekonomik durumlarına ilişkin bir analiz yapılmış mıdır?"