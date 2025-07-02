Hizbullah'dan İsrail'e Sert Mesaj - Son Dakika
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Hizbullah'dan İsrail'e Sert Mesaj

02.07.2025 23:57
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Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, silahları İsrail'e teslim etmeyeceklerini duyurdu.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in Lübnan'ın iç işlerine müdahale edemeyeceğini belirterek, "Silahlarımızı İsrail'e teslim etmeyeceğiz." mesajını verdi.

Kasım, başkent Beyrut'ta düzenlenen Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada, "İsrail'in, aramızda birlikte çözdüğümüz meselelerde söz hakkı yoktur, anlaşmalarımızı denetleyemez." ifadesini kullandı.

İsrail'in özellikle ateşkesin imzalanmasından sonra saldırılarını sürdürdüğünü savunan Kasım, "İsrail ateşkesi 3 bin 700 defadan fazla ihlal ederek bölgedeki saldırgan tutumunu sürdürdü." şeklinde konuştu.

Genel Sekreter Kasım, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik baskılara da sert tepki göstererek, "Aşağılanmaya sürüklenmeyi kabul etmeyiz, toprağımızı teslim etmeyiz, silahlarımızı da İsrail düşmanına teslim etmeyiz." ifadesini kullandı.

Hizbullah'ın sadece Lübnan için değil, Filistin, Mısır, Suriye, Ürdün ve tüm bölge için İsrail'i "stratejik bir tehdit" olarak gördüğünü kaydeden Kasım, "İsrail yalnızca bize değil, Hristiyanlara, Yahudilere, ABD'lilere ve tüm dünyaya yönelik bir tehlikedir." diye konuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir ortamda Hizbullah'ın silah bırakmasının söz konusu olmayacağını söylemişti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Tom Barrack'ın haziran ayında ülkeyi ziyareti ve son olarak yaptığı açıklamalar Lübnan'da tartışılıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah'dan İsrail'e Sert Mesaj - Son Dakika

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