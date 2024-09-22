Hizbullah'ın Hayfa'ya Roket Saldırısı - Son Dakika
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Hizbullah'ın Hayfa'ya Roket Saldırısı

Hizbullah, Hayfa çevresine roket saldırısı düzenledi; bir milyon kişi etkilendi, 5 kişi yaralandı.

22.09.2024 17:47
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İsrail basını, Lübnan Hizbullahının sınırın 46 kilometre derinliğinde Hayfa kenti çevresine düzenlediği roketli saldırıdan bir milyon kişinin etkilendiğini bildirdi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında tırmanan gerilim, Hizbullah'ın gece saatlerinden itibaren sınırın 46 kilometre derinliğindeki Hayfa kenti çevresine düzenlediği saldırıyla zirveye çıktı.

Hizbullah'ın dün gece ve bu sabah saatlerinde Ramat David askeri hava üssü ile bölgedeki İsrailli savunma sanayi şirketi Rafael'in merkezini hedef aldığı saldırılar, Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırın en derin bölgesine ve Hayfa'ya düzenlediği "ilk saldırı" olarak kayıtlara geçti.

Lübnan Hizbullahı bu saldırılarda "Fadi-1" ve "Fadi-2" isimli roketleri kullandığını açıkladı. Hizbullah'ın daha önceden paylaştığı bilgilere göre, "Fadi-1" 220 milimetre çapında ve yaklaşık 80 kilometre menzile sahip iken "Fadi-2" de 302 milimetre çapında ve 105 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Haaretz gazetesine göre, Hizbullah'ın son saldırılarında 5 kişi yaralandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hizbullah'ın saldırısında üç nokta isabet aldı. Hayfa yakınlarındaki Kiryat Bialik'te iki katlı bir apartman zarar görürken etrafta hasar oluştu, üç kişi ise yaralandı.

Aşağı Celile bölgesinde Moreshet isimli yerleşim yerinde bir roketin eve isabet etmesi sonucu ağır hasar oluştu. Aşağı Celile'de Beyt Shearim yerleşim yerinde bir büyükbaş süt çiftliği ahırına roket isabet etti, 15 inek telef oldu.

Hizbullah'ın son roket saldırısının menzilindeki "1 milyondan fazla kişinin etkilendiği" aktarıldı.

Hayfa'da hastane otoparka indi

Hayfa bölgesindeki en büyük tıbbi kompleks Rambam Hastanesi, yaralıların getirildiği adreslerden biri oldu.

Hastane, İsrail ordusu iç cephe komutanlığının getirdiği güvenlik kısıtlamalarına uyarak, faaliyetlerini yer altı otoparkının eksi 2 ve eksi 3'üncü katında yürüttüğünü açıkladı.

Rambam Hastanesi Sözcüsü David Menter, düzenlediği basın toplantısında, hastanenin, eksi üçüncü katta 1200, eksi ikinci katta 700 yatak ve tüm tıbbi teçhizatla hazırlandığını söyledi.

Her türlü tedavinin bu yeni açılan yer altı katlarında sağlanabileceğini belirten Merter, hastanede görev yapan 1500 doktor, 1500 hemşire ve yüzlerce hademenin çalışacağını kaydetti.

İsrail ordusu da Lübnan içinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor.

Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Hastane, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'ın Hayfa'ya Roket Saldırısı - Son Dakika

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