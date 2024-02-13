Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıları sonucunda 2 İsrailli yaralandı - Son Dakika
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Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıları sonucunda 2 İsrailli yaralandı

Hizbullah\'ın İsrail\'e yönelik saldırıları sonucunda 2 İsrailli yaralandı

Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine yönelik saldırıları devam ederken Kiryat Şmona kentine isabet eden roketler 2 İsraillinin yaralanmasına neden oldu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, sağlık ekipleri yaralanan 2 İsrailliyi hastaneye nakletti. Hizbullah ise saldırılarla ilgili açıklama yaparak İsrail askerlerinin toplanma noktasını hedef aldıklarını ve atışların isabetle sonuçlandığını duyurdu. Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalar nedeniyle binlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. ABD ve Fransa, çatışmaların sona erdirilmesi için arabuluculuk yapmak üzere Tel Aviv ve Beyrut'u ziyaret etti. İsrail'in sınır üzerindeki işgalleri de devam ediyor.

13.02.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine yönelik saldırıları devam ederken Kiryat Şmona kentine isabet eden roketler 2 İsraillinin yaralanmasına neden oldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık ekipleri Kiryat Şmona kentinde yaralanan biri çocuk diğeri kadın 2 İsrailliyi, yapılan ilk yardımın ardından tedavileri için hastaneye nakletti.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi de İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırılara ilişkin iki ayrı açıklama yayımladı.

Hizbullah, Kiryat Şmona kentindeki polis merkezi ile Hunin Kalesi bölgesinde İsrail askerlerinin toplanma noktasının "uygun silahlarla" hedef alındığını ve atışların isabetle sonuçlandığını duyurdu.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 86 bin, İsrail'de 100 bine yakın sivilin evlerini terk ederek yerinden olduğu belirtiliyor.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve kara sınırının çizilmesi için arabulucu konumundaki ABD ve Fransa'dan heyetler farklı aralıklarla Tel Aviv ve Beyrut'u ziyaret etti.

İsrail'in sınır üzerindeki işgalleri

İsrail ordusu, 1967'de Suriye ile girdiği savaşta Golan Tepeleri ardından Lübnan'ın kendisine ait olduğunu vurguladığı Kefr Şuba Tepeleri, Şebaa Çiftlikleri ile Gacar köyünün bir kısmını işgal etmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 4 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığını duyurmuş, Tel Aviv'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını açık şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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