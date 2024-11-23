Hizbullah'ın İsrail Hedeflerine Saldırısı

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Hizbullah, dün, füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'in kuzeyindeki 3 askeri üssü, Safed kentini ve iki yerleşim birimini hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hayfa kentinin kuzeybatısında Lübnan sınırına yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki İsrail ordusunun Stella Maris Deniz Üssü ile kentin doğusundaki İsrail Hava Kuvvetlerine ait Hayfa Teknik Üssü'nün çok sayıda füzeyle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Akka şehrinin kuzeyinde bulunan ve Golani Tugayı'nın komuta merkezi olan Şeraga Askeri Üssü'nün de füze ve kamikaze İHA'sıyla hedef alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail ordusuna ait iki noktanın hedef alındığı aktarılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti ile iki yerleşim yerinin de çok sayıda füzeyle vurulduğu bilgisi verildi.

İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri hedef alındı

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki çeşitli bölgelerde 6, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli beldelerde de 17 İsrail birliğine saldırı düzenlendiği anlatılarak, Hizbullah mensuplarının, Lübnan'ın güneyindeki Sur'a bağlı Cebin beldesinde ise İsrail askerleriyle çatışmalara girdiği aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Hıyam ve Şema beldelerinde İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi iki tankın füzelerle vurulduğu, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu belirtilen açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde İsrail savaş uçağına karşı konularak, uçağın Lübnan hava sahasını terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 645 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 905'i kadın ve çocuk, 214'ü sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 645 kişi öldü, 15 bin 355 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.