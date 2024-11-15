Hizbullah, İsrail İHA'sını Düşürdü - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail İHA'sını Düşürdü

Hizbullah, İsrail'e ait Hermes 450 İHA'nın Lübnan hava sahasında düşürüldüğünü duyurdu.

15.11.2024 03:16
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Hizbullah, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin konuşlandığı 9 noktanın hedef alındığı belirtildi.

Lübnan hava sahasında İsrail'e ait Hermes 450 tipi bir İHA'nın da düşürüldüğü ifade edildi.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada da İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi İHA'ların düşürüldüğü ve İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda yere saldırı düzenlendiği kaydedilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 878'i kadın ve çocuk, 192'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 386 kişi öldü, 14 bin 417 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Hermes, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail İHA'sını Düşürdü - Son Dakika

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