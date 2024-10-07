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Hizmet-İş Sendikası üyeleri İsrail'i protesto etti

Hizmet-İş Sendikası üyeleri İsrail\'i protesto etti

Hizmet-İş Sendikası üyesi işçiler Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'in birinci yılında İsrail'i protesto edip, şehitleri anarak mesaiye başladı.

07.10.2024 15:21
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Hizmet-İş Sendikası üyesi işçiler Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'in birinci yılında İsrail'i protesto edip, şehitleri anarak mesaiye başladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarını lanetleyen üyeler, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mesai yaptı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Filistin ve Gazzeli insanların onurlu mücadelesinde yanlarında olduklarını belirtti.

Filistin'de özellikle Gazze'de yüzyılın trajedisi ve insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından birinin yaşandığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail'in saldırıları sonucu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 42 bine yakın Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla Gazzeli kaybolmuş ve 100 bine yakın insan yaralanmış ya da sakat kalmıştır. Bu süreçte, 172 gazeteci, 500'ü aşkın sağlık görevlisi ve 210'dan fazla BM personeli hayatını kaybetmiştir. İsrail'in acımasız saldırıları sonucunda, 17 binden fazla çocuk kurşunlar ve bombalarla hunharca katledilmiştir. Terör devleti İsrail'in Gazze'ye uyguladığı katliam devam ederken işgal alanını genişleterek, Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 600'ü aşmış, yaralıların sayısı ise 1800'ün üzerine çıkmıştır. HAK-İŞ olarak Siyonist İsrail'in tarihe kara bir leke olarak yazdığı 7 Ekim 2023 tarihinin yıldönümünde bir kez daha Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizmet-İş Sendikası üyeleri İsrail'i protesto etti - Son Dakika

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