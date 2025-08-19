Hollanda Başbakanı'ndan Putin-Zelenskiy Görüşmesi Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hollanda Başbakanı'ndan Putin-Zelenskiy Görüşmesi Çağrısı

19.08.2025 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda Başbakanı Schoof, Putin ve Zelenskiy arasında barış görüşmeleri yapılması gerektiğini vurguladı.

Hollanda'nın geçici hükümeti Başbakanı Dick Schoof, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında er ya da geç bir görüşme yapılması gerektiğini belirterek, "Putin'in kalıcı barışa, Rus saldırganlığının sona ermesine ve Rusya'nın Ukrayna halkına yönelik şiddetini bitirmeye gerçekten bağlı olduğunu göstermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Schoof, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderlerin katılımıyla dün gece Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmelerin ardından, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan Ukrayna-Rusya ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenskiy arasında ateşkes görüşmelerinin yapılmasının zaruri olduğunun altını çizen Schoof, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna politikasına ilişkin açık ittifakının önemli olduğunu vurguladı.

ABD'nin bölgenin geleceğindeki güvenlik garantilerine dahil olmasının önemine dikkati çeken Schoof, "Putin'in kalıcı barışa, Rus saldırganlığının sona ermesine ve Rusya'nın Ukrayna halkına yönelik şiddetini bitirmeye gerçekten bağlı olduğunu göstermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Schoof, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların azalmadan sürdüreceğini dile getirerek, "Hollanda ve diğer Avrupa ülkeleri, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına karşı kendini savunmaya devam edebilmesi için sarsılmaz desteğini sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya verilen yardımın Hollanda'yı mali açıdan zorluğa sokmadığını aktaran Schoof, Ukrayna'nın desteklenmesinin Avrupa'nın güvenliği ve dolayısıyla Hollanda'nın güvenliği açısından gerekli olduğunu kaydetti.

Putin-Zelenskiy görüşmesi

Schoof, nihai olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin kendi halkına karşı sorumluluk taşıyarak Putin ile görüşmeleri nasıl yürüteceğine kendisinin karar vereceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şekilde önümüzdeki günlerde barışa daha da yaklaşacağımızı umuyorum. Bu baskı birçok yaptırımla olabilir, aynı zamanda Ukrayna'yı siyasi, askeri ve mali olarak desteklemeye devam etmemizle de mümkün."

Washington görüşmeleri

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

Bunun üzerine AB Konseyi Başkanı Costa, durum değerlendirmesi yapmak için AB liderlerini videokonferans yöntemiyle bir araya getirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Hollanda, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda Başbakanı'ndan Putin-Zelenskiy Görüşmesi Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar
12 yaşındaki kız çocuğu kayalıklardan düşüp hayatını kaybetti 12 yaşındaki kız çocuğu kayalıklardan düşüp hayatını kaybetti
Bursa’da motosiklet kazası 1 ölü, 1 yaralı Bursa'da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
“İşsizlik yok, iş beğenmezlik var“ sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 21:57:26. #7.12#
SON DAKİKA: Hollanda Başbakanı'ndan Putin-Zelenskiy Görüşmesi Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.