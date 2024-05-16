Hollanda'da sağ koalisyon hükümeti iltica ve göç politikasında sert önlemler alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hollanda'da sağ koalisyon hükümeti iltica ve göç politikasında sert önlemler alacak

Hollanda\'da sağ koalisyon hükümeti iltica ve göç politikasında sert önlemler alacak

Hollanda'da geçen yıl yapılan seçimlerin ardından kurulma hazırlıkları süren sağ koalisyon hükümeti, iltica ve göç politikasını sertleştireceklerini duyurdu. Protokole göre sığınmacılar konusunda kısıtlamalar ve sıkı yöntemler belirlenecek, süresiz sığınma izni kaldırılacak ve oturma izni verilmeyen mülteciler zorla sınır dışı edilecek. Ayrıca, entegrasyon konusunda da bazı düzenlemeler yapılacak ve Tel Aviv'deki Hollanda Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması araştırılacak. Yeni hükümetin başbakanı ise ırkçı Wilders tarafından belirlenecek.

16.05.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'da geçen yıl 22 Kasım'da düzenlenen seçimlerin ardından kurulma hazırlıkları süren 4 partili "sağ koalisyonun" üzerinde anlaştığı hükümet protokolü açıklandı.

Ortak basın toplantısıyla "Umut, cesaret ve gurur" sloganıyla kamuoyuna duyurulan koalisyon protokolüne göre, ülke tarihinin en sert iltica ve göç politikası uygulanacak.

Sığınmacılar konusunda kısıtlamalar ve sıkı yöntemler belirlenecek, süresiz sığınma izni kaldırılacak ve geçici ikamet izninde düzenleme yapılacak.

Oturma izni verilmeyen mülteciler, en kısa zamanda gerekirse zorla sınır dışı edilecek.

Protokole göre dörtlü koalisyon hükümeti, Avrupa Komisyonundan AB'nin iltica ve göç politikasına katılmama izni, daha fazla sınır kontrolü ve ikili statü sisteminin getirilmesini isteyecek.

Entegrasyon konusunda Holokost konusunda bilgilendirme zorunlu hale getirilecek ve dil şartları artırılacak.

Tel Aviv'deki Hollanda Büyükelçiliğinin Kudüs'e uygun bir zamanda ve ne zaman taşınabileceği araştırılacak.

Hollanda'ya eğitim için gelen yabancı öğrencilerin sayısında azalmaya gidilecek.

Hoparlörden okunan ezanlar için yeni düzenleme getirilecek.

Protokol, gece geç saatlerde taslağın hazırlanması için görevlendirilen Richard van Zwol ve Elbert Dijkgraaf tarafından Meclis Başkanı Martin Bosma'ya sunuldu.

Yeni başbakan, ırkçı Wilders tarafından koalisyon partileri dışından belirlenecek

Protokol, 22 Mayıs'ta Mecliste görüşülecek.

Ardından yeni hükümet, genel seçimlerde en fazla oyu alan İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders yerine, hükümet protokolünün hazırlanması için görevlendirilen Richard van Zwol tarafından kurulacak.

"Parlamento dışı hükümet" olarak adlandırılan yeni hükümet sistemine göre yeni başbakan Wilders tarafından koalisyonda bulunan dört parti dışından belirlenecek.

Bu hükümet sistemine göre Mecliste bulunan her partiden bakan adayı gösterilebilecek ve koalisyondaki parti liderleri Mecliste milletvekili olarak görevlerine devam edecek.

"Hollanda'ya söz veriyorum, Hollanda yeniden bizim olacak"

Wilders, basın toplantısında yaptığı konuşmada, bugün tarih yazdıklarını belirterek, "Partimin koalisyon hükümetinde bulunacağı için gurur duyuyorum. Çok şey değişecek. Ülkede yeni rüzgarlar esecek. Bu zamana kadarki en sert göç ve iltica politikası belirlendi." dedi.

"Hollanda'ya söz veriyorum, Hollanda yeniden bizim olacak." ifadesini kullanan Wilders, ocak ayında yaklaşık 6 yıl önce "İslami ifadelerin yasaklanması" başlığı altında parlamentoya sunduğu yasa teklifini geri çekmişti.

Wilders, yaklaşık iki ay önce ise merkez sağ ve aşırı sağ partilerin koalisyon kurmasını engellememek için başbakanlık talebinden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Hollanda'da "sağ koalisyon hükümetinin" kurulması tavsiye edilmişti

Ülkede 22 Kasım 2023'te yapılan erken genel seçimlerde yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan Wilders, 24 sandalye ile üçüncü sırayı alan Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), 20 sandalye ile dördüncü sıraya yerleşen Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve 7 sandalye ile altıncı sırayı alan Caroline van der Plas liderliğindeki Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisinin (BBB) dahil olduğu "sağ koalisyon" kurmak istediğini açıklamıştı.

Seçimlerin ardından koalisyon olasılıklarını araştırmakla görevlendirilen eski içişleri bakanlarından Ronald Plasterk'in hazırladığı nihai raporda PVV, VVD, NSC ve BBB'nin bulunduğu dörtlü "sağ koalisyon hükümetinin" kurulması için görüşme ve araştırmalar yapılması tavsiye edilmişti.

PVV Milletvekili Martin Bosma, Aralık 2023'te yapılan gizli oylamayla Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçilmişti.

Kaynak: AA

Tel Aviv, Hollanda, Hükümet, Kudüs, Dış Politika, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da sağ koalisyon hükümeti iltica ve göç politikasında sert önlemler alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 05:22:17. #1.13#
SON DAKİKA: Hollanda'da sağ koalisyon hükümeti iltica ve göç politikasında sert önlemler alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement