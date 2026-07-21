Honda ve GAC Grubu Ortaklığı 2038'e Kadar Uzatıldı - Son Dakika
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Honda ve GAC Grubu Ortaklığı 2038'e Kadar Uzatıldı

Honda ve GAC Grubu Ortaklığı 2038\'e Kadar Uzatıldı
21.07.2026 16:13
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Honda, GAC Grubu ile olan ortak girişimini 2038'e kadar uzattı, Çin pazarındaki varlığını güçlendirecek.

GUANGZHOU, 21 Temmuz (Xinhua) -- Japon otomobil üreticisi Honda Motor ile Çinli Guangzhou Otomobil Grubu Limited Şirketi (GAC Grubu), ortak girişimlerinin süresini 2038'e kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Honda, bu hamleyle dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'deki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Çin'de kurulan ortak girişim GAC Honda tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında şirketin ortaklık yapısında herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Girişim, yeni enerjili araçlara geçişi hızlandıracak ve rekabet gücünü yeniden artırmak için çaba gösterecek.

Ortaklık süresinin, yerli üreticilerin elektrifikasyon ve akıllı teknolojilerde hızla ilerleme kaydettiği Çin pazarının yabancı otomobil üreticileri için giderek daha rekabetçi hale gelmesi üzerine uzatıldığı belirtiliyor.

Honda ve GAC Grubu, müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına uygun ürünler sunmak için teknoloji ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanacaklarını ifade etti.

Honda'nın Çin'deki ilk otomobil üretim ve satış ortak girişimi olarak Temmuz 1998'de kurulan GAC Honda, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Mart 1999'da üretime başladı.

GAC Honda, ürettiği modelleri Çin ve yurtdışı pazarlarında eş zamanlı olarak satışa sunan ilk otomobil üreticilerinden biri olurken, düşük karbonlu üretim uygulamalarını da teşvik ediyor. GAC Honda'nın kuruluşundan bu yana 11 milyondan fazla araç sattığı kaydediliyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Enerji, Honda, Son Dakika

Son Dakika Güncel Honda ve GAC Grubu Ortaklığı 2038'e Kadar Uzatıldı - Son Dakika

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