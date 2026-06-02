Hondius Gemisi Hantavirüs Sonrası Yeniden Hizmete Girecek
02.06.2026 11:36
Hantavirüs vakalarının ardından dezenfekte edilen Hondius, 13 Haziran'da seferlerine başlayacak.

LAHEY, 2 Haziran (Xinhua) -- Hantavirüs vakalarının görüldüğü lüks kruvaziyer gemisi Hondius, Hollanda'nın Rotterdam kentinde kapsamlı bir temizlik ve dezenfeksiyon sürecinden geçirilmesinin ardından yeniden hizmete başlamaya hazırlanıyor.

Geminin işletmecisi Oceanwide Expeditions'ın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Hondius'un sezonun ilk Arktik seferine 13 Haziran'da Norveç'in Longyearbyen kentinden başlaması planlanıyor.

Şirketin açıklamasında, "Gemi 29 Mayıs'ta değerlendirmeye alındı ve 30 Mayıs'ta Hollanda Halk Sağlığı Servisi yetkilileri tarafından tam faaliyete dönmesine onay verildi" denildi.

Oceanwide Expeditions, dezenfeksiyon işleminin profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini ve geminin sekiz güvertesinin tamamının ilk inceleme ve değerlendirmenin ardından sistemli şekilde ilaçlandığını belirtti. Açıklamada, işlemlerin tamamlanmasının ardından geminin yeniden denetlendiği ve yerel halk sağlığı servisi yetkililerinden resmi onay alarak faaliyetlerine devam etme izni kazandığı ifade edildi.

Şirket ayrıca, "Tıbbi ve epidemiyolojik veriler, hantavirüsün gemiye binişten önce bulaştığını ve virüsün gemiden ya da gemideki operasyonel standartlarımızdan kaynaklanmadığını doğruluyor" açıklamasında bulundu.

Hantavirüs vakalarının görüldüğü Hondius, gemideki bazı kişilerin hantavirüsün nadir görülen bir türü olan Andes virüsüyle enfekte olduğunun tespit edilmesinin ardından dezenfeksiyon işlemleri için 18 Mayıs'ta Rotterdam Limanı'na ulaşmıştı.

