Hopa Laz Böreği: Geleneksel Lezzet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hopa Laz Böreği: Geleneksel Lezzet

Hopa Laz Böreği: Geleneksel Lezzet
01.03.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hopa Laz böreği, doğal malzemelerle yapılan geleneksel bir lezzet olarak yeniden keşfediliyor.

Doğu Karadeniz'in lezzetlerinden Hopa Laz böreği, geleneksel yapım yöntemiyle ağızları tatlandırıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla, Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Hopa Laz böreği"nin yapımı anlatıldı.

Doğal güzellikleri kadar yöresel lezzetleriyle de adından söz ettiren Artvin, Laz böreği ile yaklaşık 2 asırlık geleneği yaşatıyor.

Şerbetsiz ve karabiber kullanılarak yapılmasıyla dikkati çeken Laz böreği, Doğu Karadeniz'de en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor.

Laz böreğinin tarifini AA muhabirine anlatan Hopa Kadın Kooperatifinin kurucu üyelerinden Necla Algür, Artvin'in zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Algür, ismi börek olmasına rağmen damakları tatlandıran Laz böreğinin muhallebisi ile ön plana çıktığını belirterek, "Yufkamızı baklava yufkasından elde edip altına üç tane, üzerine de beş tane olacak şekilde koyuyoruz. Karabiberli tek tatlıdır. Diğer Laz böreklerinde karabiber yoktur, bizim yaptığımız Laz böreğinde vardır. Şerbetsiz ve daha hafif olur." dedi.

Kooperatif çatısı altında üretim yapan kadınlardan Yeşim Koyuncu da Laz böreği hamurunun mümkün olduğu kadar ince açılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Hopa Laz böreğinin yapımı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (1 tepsi)

Hamur yapımı için malzemeler:

1 yumurta3 su bardağı unYarım su bardağı sıvı yağ1 tatlı kaşığı tuzYeteri kadar tuzMuhallebi yapımı için malzemeler:

3,5 litre süt2 su bardağı un2 su bardağı toz şeker4 kaşık yoğurt4 yumurta1 çay kaşığı karabiber500 gram tereyağıHamur ve muhallebinin hazırlanışı:

1. Derin bir kap içerisinde yumurta, un, sıvı yağ, tuz ve su eklenip yoğrularak ele yapışmayan kıvamda hamur hazırlanır.

2. Hamur 8 eşit parçaya bölünerek yaklaşık 15 dakika dinlendirilir.

3. Oklava ile baklava yufkası inceliğinde açılan hamurlar tepsinin altına 3, muhallebinin üzerine de 5 olacak şekilde 8 adet olarak hazırlanır.

4. Tencereye konulan süte un ve şeker eklenerek karıştırılır.

5. Orta ateşte kıvam alana kadar karıştırılan muhallebi, 15-20 dakika pişirilir.

6. Bir kasede çırpılan 4 yumurta ile 4 kaşık yoğurt muhallebiye eklenerek karıştırılır.

Yapılışı

1. Daha önce açılan üç yufka eritilmiş tereyağı ile yağlanan tepsiye serilir.

2. Hamurların üzerine muhallebi dökülür, üzerine eritilmiş tereyağı ve karabiber eklenerek fırına verilir.

3. Muhallebi fırında karamelize olana kadar pişirilir.

4. Fırından çıkarılan tepsideki muhallebi üzerine, aralarına eritilmiş tereyağı sürülerek 5 yufka daha eklenir.

5. Üzerine bol tereyağı sürülen Laz böreği, üzeri kızarana kadar fırına verilerek 10 dakika daha pişirilir.

6. Fırından çıkarılıp soğutulduktan sonra dilimlenerek servis edilir.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Gastronomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hopa Laz Böreği: Geleneksel Lezzet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Pereira’dan Fenerbahçe’nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
Manchester United iftar yemeği düzenledi Manchester United iftar yemeği düzenledi

12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:59
İran devlet televizyonu vuruldu
İran devlet televizyonu vuruldu
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:36
Hamaney’in ölümü sonrası Tahran’da mahşeri kalabalık Binlerin ağzında tek slogan var
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 13:15:09. #7.11#
SON DAKİKA: Hopa Laz Böreği: Geleneksel Lezzet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.