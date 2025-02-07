Hrant Dink Cinayeti Davasında Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Hrant Dink Cinayeti Davasında Müebbet Hapis Cezası

Hrant Dink cinayetinde 8 sanığa müebbet hapis cezası verildi, diğerlerine değişen cezalar uygulandı.

07.02.2025 22:11
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(İSTANBUL)- Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink Cinayeti davasında karar çıktı. 7'si tutuklu, 15 kamu görevlisinin tekrar yargılandığı davada sanıklardan sekizi "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinden sorumlu tutulan 7'si tutuklu, 15 kamu görevlisinin tekrar yargılandığı davanın 10'uncu duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tutuklu sanıklar Veysal Şahin, Gazi Günay, Okan Şimşek, Osman Gülbel ve Yavuz Karakaya tutuklu bulundukları cezaevinden; tutuksuz sanıklar Mehmet Ayhan, Bekir Yokuş, Mehmet Ali Özkılınç, Onur Karakaya, Ali Öz ve Volkan Şahin ise ikamet ettikleri illerden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Muharrem Demirkale ve avukatlar salonda hazır bulundu.

Avukatların savunmaları ve sanıkların son sözlerinden sonra mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklardan Bekir Yokuş, Gazi Günay, Okan Şimşek, Ali Öz, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Osman Gülbel ve Hasan Durmuşoğlu'nu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Mahkeme heyetiayrıca sanıklar Onur Karakaya'ya "Tasarlayarak öldürmeye yardım"dan 12 yıl 6 ay, Bekir Yokuş'a "Tasarlayarak öldürmeye yardım"dan 10 yıl, Veysal Şahin'e "Öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi"nden 15 yıl, Gazi Günay, Okan Şimşek ve Ali Öz'e "Tasarlayarak öldürme"den 25 yıl. Mehmet Ayhan'a "Tasarlayarak öldürme"den 12 yıl 6 ay. Osman Gülbel'e "Tasarlayarak öldürme"den 16 yıl 8 ay. Hasan Durmuşoğlu'na "Kasten öldürme"den 12 yıl 6 ay ek ceza verdi.

Sanıklar, Bekir Yokuş, Onur Karakaya ve Mehmet Ayhan hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hrant Dink Cinayeti Davasında Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

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