HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin\'i öldüren sanığın yargılanması başladı

HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'i parti binasında bıçakla öldüren, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Sever cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir ve taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ali Sever suça konu eylemin gerçekleştiği gün olay yerinde olmadığını öne sürdü.

Maktul Sacit Pişgin'i tanımadığını iddia eden sanık Ali Sever, "Ben Salih Demir'i yaralamadım. Kimseyi de öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Olay günü ne olup bittiğini de bilmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki Salih Demir ise sanığı olayın öncesinden tanımadığını belirterek, şunları söyledi:

"Olay günü Sacit Pişgin ile biz Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na gittik. Daha sonra binadaki mescitte ikindi namazını kılarken Ali Sever içeri girip Sacit Pişgin'e arkadan bıçakla saldırdı. Devamında ben de bıçak darbesi aldım. Biz mescidin kapısına kadar sanığı bağıra bağıra bir şekilde götürdük. Sonrasında biz, il başkanlığı binasının bitişiğinde bulunan ve içeriden ayrıca bağlantısı da olan Mektep Eğitim ve Kültür Derneği binasına geçtik. Sacit'in bu sırada durumu daha da ağır bir hal aldı. Ali Sever parti binasının kapısında tekrar elinde bıçakla banan saldırmaya başladı. Yani olay yerinden kaçmamıştı. Ali Sever sokakta 'Sacit'i vurdum' diye bağırmaya başladı. Bu olayın arka planının aydınlatılmasını talep ediyorum. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum."

Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına, akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesine sevk edilip rapor alınmasına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklama

HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin ve İl Başkanı Salih Demir'in avukatı Hakan Özbay, duruşmanın ardından gazetecilere, sanık Ali Sever'in mahkemedeki beyanları ile cezadan kurtulmaya çalıştığını belirtti.

Sanığın mahkemedeki ifadesinde olayı hatırlamadığını söylediğini aktaran Özbay, şöyle devam etti:

"Sanığın amacı, daha öncede olduğu gibi akıl sağlığından sorunlu olduğunu göstererek cezadan kurtulmaya çalışıyor. Soruşturma aşamasında sanığın akıl sağlığıyla ilgili alınan raporda akıl sağlığının yerinde olduğuna dair tespitler dosyada yer alıyor. Sanık bu duruşmada da absürt ifadelerle kendisini tekrar ruh sağlığı hastanesine sevk ettirmeye çalıştı. Mahkeme heyeti de çelişki olmaması için, net olarak sonuca ulaşmak adına tekrar sanığı ihtisas kuruluna sevk etti. Bu anlamda sanık bir süre gözlem altında tutulacak. Bu süreç sorası sanığın akıl sağlığına dair raporlar geldikten sonra mahkeme heyeti karar verir diye düşünüyoruz."

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç de davanın takipçisi olacaklarını belirterek, İstanbul Fatih Camisi imamı ile cami cemaatinden bir kişiye yapılan bıçaklı saldırıyı da kınadı.

Olay

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda 22 Temmuz 2023'te bıçaklı saldırıya uğrayan İl Başkanı Salih Demir yaralanmış, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili Ali Sever 23 Temmuz 2023'te tutuklanmıştı.

Tutuklu sanık Ali Sever hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 19 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.