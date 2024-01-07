 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HÜDA PAR Gençlik Kolları, Gazze için yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

HÜDA PAR Gençlik Kolları, Gazze için yürüdü

Batman'da HÜDA PAR Gençlik Kolları öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, 'Selahaddin Eyyubi'nin torunları Gazze için yürüyor' temasıyla İsrail'e karşı tepki gösterildi. Yürüyüş sırasında İsrail aleyhine sloganlar atılırken, HÜDA PAR temsilcileri Filistinli kardeşlerin yanında olduklarını vurguladı.

HÜDA PAR Gençlik Kolları, Gazze için yürüdü
07.01.2024 - 16:48,
Abone Ol

BATMAN'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Gençlik Kolları öncülüğünde 'Selahaddin Eyyubi'nin torunları Gazze için yürüyor' temasıyla yürüyüş yapıldı..

Batman'da HÜDA PAR Gençlik Kolları öncülüğünde Çarşı Mahallesi Gök Taksi'de bir araya gelen kalabalık, 'Selahaddin Eyyubi'nin torunları Gazze için yürüyor' temasıyla Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında sık sık İsrail aleyhine sloganlar atılırken, Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan 2 atlı kalabalığa öncülük etti.

Basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR Sason İlçe Gençlik Kolları Başkanı İshak Aksoy, "Dünyanın gözleri önünde masum bebekler ve çocuklar, mazlum kadınlar ve sivil insanlar öldürülüyor. Ümmet bu vahşeti sadece izliyor. Gazze unutturuluyor. Susmayacağız, zulmü kanıksamayacağız ve siyonist vahşete karşı duracağız. Filistin meselesi ümmetin ortak meselesidir. Mescid-i Aksa ve Kudüs, Müslümanların ortak değeridir. Bu bilinç kaybolmamalı ve nesiller boyu diri tutulmalıdır. HÜDA PAR olarak tekrar ediyoruz; Kudüs davası davamızdır. Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. Onlar yalnız ve sahipsiz değildir" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Selahaddin Eyyubi, Gençlik, Batman, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HÜDA PAR Gençlik Kolları, Gazze için yürüdü - Son Dakika


17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52
Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını 'Şemmame' türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı

Son Dakika
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk mesaj
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52 Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var
15:43 Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 17:09:22. #1.13#
SON DAKİKA: HÜDA PAR Gençlik Kolları, Gazze için yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement