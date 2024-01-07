HÜDA PAR Gençlik Kolları, Gazze için yürüdü

BATMAN'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Gençlik Kolları öncülüğünde 'Selahaddin Eyyubi'nin torunları Gazze için yürüyor' temasıyla yürüyüş yapıldı..

Batman'da HÜDA PAR Gençlik Kolları öncülüğünde Çarşı Mahallesi Gök Taksi'de bir araya gelen kalabalık, 'Selahaddin Eyyubi'nin torunları Gazze için yürüyor' temasıyla Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında sık sık İsrail aleyhine sloganlar atılırken, Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan 2 atlı kalabalığa öncülük etti.

Basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR Sason İlçe Gençlik Kolları Başkanı İshak Aksoy, "Dünyanın gözleri önünde masum bebekler ve çocuklar, mazlum kadınlar ve sivil insanlar öldürülüyor. Ümmet bu vahşeti sadece izliyor. Gazze unutturuluyor. Susmayacağız, zulmü kanıksamayacağız ve siyonist vahşete karşı duracağız. Filistin meselesi ümmetin ortak meselesidir. Mescid-i Aksa ve Kudüs, Müslümanların ortak değeridir. Bu bilinç kaybolmamalı ve nesiller boyu diri tutulmalıdır. HÜDA PAR olarak tekrar ediyoruz; Kudüs davası davamızdır. Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. Onlar yalnız ve sahipsiz değildir" dedi.