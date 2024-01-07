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HÜDA PAR, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika
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HÜDA PAR, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu

HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin, düzenlenen basın toplantısında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şahin, Türkiye genelinde parti logosu ve adaylarıyla seçime gireceklerini belirtirken, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceklerini söyledi. Batman'da ise il, ilçe ve belde belediye başkanları ile belediye meclis üyeliği için kendi adaylarıyla seçime gireceklerini vurgulayan Şahin, halka HÜDA PAR belediyeciliği ile tanışma çağrısı yaptı.

HÜDA PAR, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu
07.01.2024 - 14:07,
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HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin düzenlenen basın toplantısında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, partisinin il binasında gerçekleştirilen toplantıda gazetecilere, Türkiye genelinde parti logosu ve adaylarıyla seçime gireceklerini belirterek, "Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceğiz." dedi.

Batman'da il, ilçe ve belde belediye başkanları ile belediye meclis üyeliği için kendi adaylarıyla seçime gireceklerini ifade eden Şahin, "Özellikle halkımıza şu çağrıda bulunuyoruz. Halkımızın HÜDA PAR belediyeciliği ile tanışması lazım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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