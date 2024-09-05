Hakkari\'de Hükümlülerden Öğrencilere Saç Bakımı Projesi

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında kuaförlük kursu alan hükümlüler ile usta öğreticiler, Şemdinli'de öğrencilere saç bakım ve tıraşı yaptı.

Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yüksekova Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle verilen kuaförlük kursuna katılan hükümlü ile usta öğreticiler, Şemdinli'nin Günyazı köyüne giderek, burada eğitim ve öğretim yılına başlayacak olan 43 kız ve erkek öğrenciye saç bakımı, saç tıraşı yaptı, çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinlikte konuşan Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürü Ceyda Yanıkoğlu Çırak, bu tür projelerin toplumsal faydasına dikkat çekerek, "Bugün Günyazı Köyü İlkokulu'nda çocuklarımızın saç tıraşını yapıyoruz. Bu çalışmamızı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Halk Eğitim'den usta öğreticiler ve kuaförlerimiz geldi. Hükümlülerimize kuaförlük kursu vererek hem onları topluma kazandırdık hem de bir meslek sahibi olmalarını sağladık. Şimdi de çocuklarımızın saç tıraşını gerçekleştiriyorlar. Çocuklarımıza yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum" dedi.

Etkinliğe katılan Yüksekova Cumhuriyet Savcısı Osman Altıntaş ise Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı olarak sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Burada öğrencilerimizin saç tıraşları hükümlüler tarafından yapılmakta. Öğrencilere hediyeler veriyoruz ve yeni öğrenim yılında onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bundan sonra da sosyal sorumluluk projelerinin her zaman arkasında olacağız" dedi.