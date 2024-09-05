Hakkari'de Hükümlülerden Öğrencilere Saç Bakımı Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de Hükümlülerden Öğrencilere Saç Bakımı Projesi

Geniş Video İzle

Yüksekova'da Denetimli Serbestlik ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinde, kuaförlük kursu alan hükümlüler, Şemdinli'nin Günyazı köyündeki 43 öğrenciye saç bakımı ve tıraş yaptı. Proje, hükümlülerin topluma kazandırılması ve öğrencilere destek olma amacı taşırken, katılan yetkililer projenin önemine vurgu yaptı.

05.09.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında kuaförlük kursu alan hükümlüler ile usta öğreticiler, Şemdinli'de öğrencilere saç bakım ve tıraşı yaptı.

Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yüksekova Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle verilen kuaförlük kursuna katılan hükümlü ile usta öğreticiler, Şemdinli'nin Günyazı köyüne giderek, burada eğitim ve öğretim yılına başlayacak olan 43 kız ve erkek öğrenciye saç bakımı, saç tıraşı yaptı, çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinlikte konuşan Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürü Ceyda Yanıkoğlu Çırak, bu tür projelerin toplumsal faydasına dikkat çekerek, "Bugün Günyazı Köyü İlkokulu'nda çocuklarımızın saç tıraşını yapıyoruz. Bu çalışmamızı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Halk Eğitim'den usta öğreticiler ve kuaförlerimiz geldi. Hükümlülerimize kuaförlük kursu vererek hem onları topluma kazandırdık hem de bir meslek sahibi olmalarını sağladık. Şimdi de çocuklarımızın saç tıraşını gerçekleştiriyorlar. Çocuklarımıza yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum" dedi.

Etkinliğe katılan Yüksekova Cumhuriyet Savcısı Osman Altıntaş ise Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı olarak sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Burada öğrencilerimizin saç tıraşları hükümlüler tarafından yapılmakta. Öğrencilere hediyeler veriyoruz ve yeni öğrenim yılında onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bundan sonra da sosyal sorumluluk projelerinin her zaman arkasında olacağız" dedi.

Hakkari\'de Hükümlülerden Öğrencilere Saç Bakımı Projesi
Kaynak: DHA

saç bakımı, Yüksekova, Şemdinli, Eğitim, Güncel, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Hükümlülerden Öğrencilere Saç Bakımı Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 05:45:19. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Hükümlülerden Öğrencilere Saç Bakımı Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement