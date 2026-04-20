Hürmüz Boğazı'nda Askeri Seçenek Zor

20.04.2026 20:44
Emekli Orgeneral Clark, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının zorluğunu vurguladı.

Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı emekli ABD'li Orgeneral Wesley Clark, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nın "askeri bir seçenekle yeniden açabileceğinden" emin olamadığını söyledi.

Clark, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı zorla yeniden açmasının, ABD'nin İran limanlarını kapalı tutmasından "çok daha zor bir sorun" olduğunu belirtti.

ABD'nin Hürmüz Boğazını "askeri bir seçenekle yeniden açabileceğinden" emin olamadığını belirten Clark, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda karşı karşıya olduğu bir dizi engeli şöyle sıraladı:

"Mayınlar, sürat tekneleri, füzeler, deniz yüzeyine yakın uçan füzeler, seyir füzeleri, balistik füzeler, olası topçu ateşi. (İran için Hürmüz Boğazı) Burası çok kısıtlı bir alan. Yıllardır tahkim edilmiş durumda. ve İranlılar kesinlikle ders çıkardılar."

İran'ın "Çin teknolojisine sahip olduğunu" ileri süren Clark, bu teknoloji sayesinde İran'ın, bölgede hareket ederken ABD filolarını "gerçek zamanlı olarak gözlemleyebildiğini" savundu.

"Gerçek bir it dalaşı"

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için güç kullanması durumunu "gerçek bir it dalaşı" olarak nitelendiren Clark, "Bu 1980'lerin sonu değil. Bu tanker savaşı değil. Bu tamamen farklı bir şey." dedi.

Tahran yönetiminin müzakerelerde, Hürmüz Boğazı'nın stratejik değerinin farkında olduğunu kaydeden Clark, "(Hürmüz Boğazı) Nükleer silahtan daha faydalı. ve bunu kullandılar. Bizim buna bir cevabımız olduğuna inanmıyorlar." dedi.

Söz konusu durumu "zor ve talihsiz" olarak nitelendiren Clark, şunları kaydetti:

"(İran) Kara birliklerini göndermek istemediğimizi biliyor. Kayıp vermek istemediğimizi biliyor. Gemilerimizi füzelerinin isabet edeceği kadar yaklaştırmak istemiyoruz. Bu yüzden bu gerçekten zor bir askeri sorun. Bu talihsiz bir durum çünkü (İran'ın) müzakerelerdeki tutumlarını bu belirliyor."

Kaynak: AA

