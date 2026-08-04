Hürmüz Boğazı'nda Gemiye Saldırı - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda Gemiye Saldırı

Hürmüz Boğazı\'nda Gemiye Saldırı
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Dökme yük gemisine isabet eden mühimmat sonrası bir denizci kayboldu, yangın çıktı.

LONDRA, 4 Ağustos (Xinhua) -- Hürmüz Boğazı yakınlarında bir dökme yük gemisine tanımlanamayan bir mühimmatın isabet ettiği ve sonrasında çıkan yangında bir denizcinin kaybolduğu bildirildi.

İngiltere merkezli denizcilik risk yönetimi şirketi Vanguard, mühimmatın geminin makine dairesine isabet ettiğini, ardından yaşam mahallinde yangın çıktığını ve geminin üçüncü mühendisine ulaşılamadığını açıkladı.

Geminin yakınında bulunan bir tanker ise saldırının ardından gemide elektriklerin tamamen kesildiğini bildirdi.

İngiliz basınında konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, mürettebatın yangına müdahale ettiği ve dış yardım talebinde bulunduktan sonra gemiyi terk ettiği belirtildi.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü pazartesi günü akşam saatlerinde yayımladığı uyarıda, olayın Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 20 deniz mili kuzeydoğusunda, Hürmüz Boğazı'nın girişine yakın bir bölgede meydana geldiğini belirtmişti.

Denizcilik verileri, Minoan Pioneer adlı Liberya bayraklı dökme yük gemisinin Yunanistan merkezli bir firma tarafından işletildiğini gösteriyor.

Kaynak: Xinhua

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda Gemiye Saldırı - Son Dakika

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