Hürmüz Boğazı'ndaki Ticaret Düşüşte

6 Nisan 1920

1- Hürmüz Boğazı'nda savaşın 100 gününün bilançosu belli oldu

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçiş trafiği, savaş öncesine göre yüzde 90'dan fazla gerileyerek tarihi düşük seviyelerde kaldı

Bu dönemde Boğaz'dan 456'sı petrol ve petrol ürünleri, 18'i LNG, 149'u LPG, 280'i kuru yük ve 84'ü konteyner olmak üzere 987 gemi geçti

Boğaz'dan geçen gemilerin ana rotasını Körfez'deki üreticilerle Asya ve Afrika'daki belirli ülkeler oluştururken Batı ülkeleriyle ticaret Hürmüz Boğazı'ndan neredeyse silindi

(Nuran Erkul/Londra) (Grafikli)

2- ABD/İsrail-İran Savaşı'nda 100 günün küresel ekonomi ve ticarete faturası ağır oldu

Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret akışının durma noktasına gelmesi nedeniyle yaşanan petrol şoku, sıvılaştırılmış doğal gaz ve gübre tedarikindeki arz kısıtları ekonomi ve ticaretteki büyümeyi baskılarken, birçok ülkede yüksek enflasyon endişelerini yeniden tetikledi

Küresel ekonomik büyümenin 2025'teki yüzde 3,4 seviyesinden bu yıl yüzde 2,8'e gerileyeceği tahmin edilirken dünya ekonomisinin büyüklüğünün 118 trilyon dolar olduğu dikkate alındığında, büyümenin 0,6 puan zayıflaması küresel ekonomi açısından en az 700 milyar dolarlık potansiyel kayıp anlamına geliyor

(Nuran Erkul/Londra)

3- ABD/İsrail-İran Savaşı gölgesindeki 100'üncü günde petrol fiyatları yüksek seyrini koruyor

Brent petrolün varil fiyatı, 100 günlük süreçte arz endişeleri ve diplomasi beklentileriyle 75 ile 126 dolar arasında sert dalgalanmalar yaşadı

Brent, saldırı öncesi seviyeye göre yüzde 28,4'lük artış kaydetti

(Firdevs Yüksel/İstanbul) (Grafikli)

4- "Türkiye Su Atlası" ile su kaynaklarının tarihsel gelişimine ışık tutuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan atlas ile Türkiye'de ilk kez 25 havzada önemli yer üstü su kaynaklarının coğrafi dağılımları, teknik özellikleri, yönetimsel statüleri ve sosyoekonomik boyutları kayıt altına alındı

Atlasın görsel içeriği için yaklaşık 25 bin kilometrelik güzergahta profesyonel ekipler ve ileri teknoloji dron sistemleri kullanılarak farklı mevsim ve ışık koşullarında görüntüleme çalışmaları yapıldı

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

5- Türkiye'de kadın sağlığında bilinç artsa da hala istenen seviyede değil

TÜİK verilerine göre, 2016'da 15 yaş ve üzeri kadınların yüzde 60,6'sı kendi kendine hiç meme muayenesi yapmamışken bu oran, 2025'te yüzde 44,8'e geriledi

Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesinden Kadın Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Vakkas Korkmaz:

"Tarama oranlarımız, hala istenilen seviyede değil. Örneğin, hiç smear testi ve mamografi yaptırmamış kadın oranları hala oldukça yüksek"

"Özellikle kadın kanserlerinde erken tanı hayat kurtarır. Farkındalıktaki artışın, düzenli tarama alışkanlığına dönüşmesi en önemli hedefimiz olmalı"

(Zeynep Duyar/Ankara) (Grafikli)

6- LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere "Ekran kullanımını azaltın" uyarısı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Burak Açıkel:

"Sınavdan önce telefonun daha az kullanılmasını, mümkünse hiç kullanılmamasını öneririm çünkü ekran her zaman duygusal olarak rahatlamaya yardımcı olan bir araç değil"

"Sınavdan önce aileyle vakit geçirmek, yürüyüş yapmak ve sohbet etmek bu kaygı döneminde daha rahatlatıcı olabilir"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi, 286 bin 384 çağrıya çeviri desteği sağladı

?- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kurulan İşitme Engelliler Engelsiz İletişim Merkezi, 59 bin 63 kullanıcıya hizmet vererek bugüne kadar 286 bin 384 çağrıya Türk İşaret Dili çeviri desteği sağladı

-? ?Bakanlığın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden hizmet veren AİLEM, günlük yaklaşık 300 çağrıya yanıt veriyor

(Eylül Aşkın Akçay/Ankara)

8- Ürdün Prensesi Dana Firas, Türkiye'nin Sıfır Atık girişimiyle gurur duyması gerektiğini söyledi:

"Bu girişimle gurur duymalısınız, çok ilham verici ve çok vizyoner"

"Bu girişimin bir parçası da miras şehirleri olmalı, sıfır atık miras şehirleri. Bence UNESCO ile böyle bir girişimde işbirliği yapmak için büyük bir fırsat var"

(Muhammet Tarhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- TBMM'de bu hafta

Genel Kurulda tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

10- Kritik mineral talebindeki artış derin deniz madenciliğini yeniden tartışmaların odağına yerleştirdi

Türkiye Kritik Mineral İnisiyatifi Kurucusu Sait Uysal:

"Okyanusun binlerce metre derinliğinden mineral çıkarılması ve bunların yüzeye taşınması ciddi teknolojik yatırımlar ve yüksek maliyetler gerektiriyor"

"Türkiye'nin derin deniz madenciliğine alternatif oluşturabilecek önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum"

(Duygu Alhan/Ankara)

11- Artan yağışlarla yeşeren meralar küçükbaş hayvan üreticilerinin yem maliyetini düşürdü

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıer:

"Ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan yağışlar, çayır ve meralarımızın verimini önemli ölçüde artırdı"

"Meralarda otun bol olması, yetiştiricilerimizin dışarıdan yem temin etme ihtiyacını azaltmakta, böylece maliyetlerinin düşmesine önemli katkı sağlamaktadır"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

12- Gıda israfının azaltılması için gıda bankacılığının yaygınlaştırılması önerisi

TİDER Genel Müdürü Nil Tibukoğlu:

"İhtiyaç sahipleri, kaymakamlıklar, belediyeler ve sosyal yardım mekanizmaları aracılığıyla belirleniyor. Dünyanın birçok ülkesinde bu şekilde uygulanıyor. Ürünlerin gıda güvenliği çerçevesinde bağışlanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hem israfı önlüyor hem de sosyal fayda sağlıyor"

"Tavsiye edilen tüketim tarihinin ne anlama geldiğinin bilinmemesi nedeniyle market raflarından yüz binlerce ton ürün atığa gidiyor oysa tavsiye edilen tüketim tarihi geçen birçok ürün, uygun koşullarda saklandığı sürece tüketilebiliyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- TİKA Addis Ababa Program Koordinatörü Enver Resuloğulları, Etiyopya'daki çalışmaları anlattı:

"TİKA, Etiyopya'da eğitim, sağlık, üretim sektörleri, dezavantajlı grupların desteklenmesi, kadın sağlığı başta olmak üzere neredeyse her alanda proje ve faaliyet gerçekleştirmekte. Etiyopya'nın sahip olduğu ekonomik varlıkların daha etkin, verimli, sürdürülebilir kullanılmasına ilişkin tarım, hayvancılık, arıcılık, balıkçılık alanlarında projelerimiz var"

"Harar şehrinde Türkiye-Harar Dostluk Parkı inşaatı projemiz devam etmekte. Burada temel olarak Türkiye ile Harar halkı arasında olan, yüzyıllara dayanan kardeşlik ilişkilerinin, çocukların da yer aldığı bir park projesiyle gelecek nesillere taşınmasını hedefliyoruz"

(İrem Demir/Addis Ababa) (Fotoğraflı)

14- Bonn İklim Değişikliği Konferansı başlıyor

Konferansta 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin başkanlığı ve ev sahipliğinde düzenlenecek COP31'in gündem maddeleri ve iklim eylemine sağlayabileceği katkılar üzerine görüşmeler de yapılacak

Zirveye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile COP31 CEO'su, Türkiye'nin İklim Değişikliği Başmüzakerecisi ve Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Bakan Yardımcıları Burak Demiralp ve Ömer Bulut ile Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da katılacak

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

15- Emtia piyasalarında güçlü istihdam verisi sonrası satış baskısı

Güçlü istihdam verisi, ABD ekonomisinin yüksek faiz ortamına rağmen dirençli kalmayı sürdürdüğüne işaret ederken, para politikasında gevşeme beklentilerini öteledi

Değerli metallerde ons bazında fiyatlar gümüşte yüzde 9,8, paladyumda yüzde 9,4, platinde yüzde 7,4 ve altında yüzde 4,7 geriledi

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

16- 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu: Türkiye

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı, D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD'yle eşleşti

Ay-yıldızlılar son katıldığı 2002 Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamladı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

17- 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu: Paraguay

Tarihinde 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Paraguay, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye, ABD ve Avustralya'yla eşleşti

Güney Amerika temsilcisi, 2010 yılındaki turnuvada çeyrek final oynayarak organizasyondaki en büyük başarısını elde etti

(Bozhan Memiş/İstanbul)

18- 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu: ABD

Organizasyona ev sahipliği yapan ülkelerden ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye, Paraguay ve Avustralya ile eşleşti

Bugüne dek 11 kez turnuvada yer alan Amerika Birleşik Devletleri, 1930'daki ilk Dünya Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösterdi

(Bozhan Memiş/İstanbul)

19- 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu: Avustralya

Tarihinde 6 kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Avustralya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye, ABD ve Paraguay ile eşleşti

Asya temsilcisinin organizasyondaki en büyük başarısı 2006 ve 2022'de gruptan çıkmak oldu

(Bozhan Memiş/İstanbul)

20- Dünya Kupası tarihi: 2018

Fransa, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı

Fransızlar, 1998'deki kupadan 20 sene sonra ikinci zaferini elde etti

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

21- Dünya Kupası'nın eğlenceli yüzü: Maskotlar

FIFA Dünya Kupası için 1966 yılından bu yana tasarlanan resmi maskotlarda genellikle aslan, köpek, horoz ve leopar gibi hayvan figürleri tercih edildi

Geyik, jaguar ve kartalın kullanıldığı 2026 Dünya Kupası'nın resmi maskotları "Maple" (Kanada), "Zayu" (Meksika) ve "Clutch" (ABD) oldu

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

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