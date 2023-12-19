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Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Kılıç için cenaze töreni düzenlendi. Kılıç, 79 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Çalışma arkadaşları ve sevenleri tarafından son yolculuğunda yalnız bırakılmadı.

Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı
19.12.2023 - 17:23,
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İSTANBUL'da hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı.

Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Kılıç, Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti. 1970 yılında gazeteciliğe başlayan ve meslek hayatının 34 yılını Hürriyet Gazetesi'nde geçiren Hasan Kılıç için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Hasan Kılıç'ın eşi Gönül Kılıç ve oğlu Baran Kılıç cami avlusunda taziyeleri kabul etti. 2017 yılından bu yana Hürriyet Gazetesi'nde Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü yapan Kılıç'ı son yolculuğunda çalışma arkadaşları yalnız bırakmadı. Cenazeye katılanlar arasında Hürriyet Gazetesi Eski Yazı İşleri Müdürü Ertuğ Karakullukçu, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, Hürriyet Gazetesi Eski Haber Müdürü Nejat Seçen, Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürleri Arif Dizdaroğlu ve Ardıç Aytalar ile Hürriyet yazarı Yalçın Bayer de yer aldı. Taziyeleri cami avlusunda kabul eden Hasan Kılıç'ın eşi Gönül Kılıç, "Bundan sonra söylenecek bir şey yok. Yolu açık olsun, huzurlu olsun. Bütün çalışma arkadaşları geldiler. Ben herkesi ismen çok iyi tanıyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun" dedi.

HERKESİN HAYATINA DOKUNMUŞTU.

Hürriyet Gazetesi Eski yazı işleri müdürü Ertuğ Karakullukçu, "Hasan abi farklı bir insandı. Herkesin hayatına dokunmuştu. Öyle ki sevdikleri için de her şeyi yapardı. O yeri doldurulamayacak bir adamdı, kaybettik. Çalıştığımız dönemde bizimle ilgilenirdi, derdimizin çaresini bulurdu" ifadelerini kullandı.

'KADIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA 'GÜL' DERDİ'

Hasan Kılıç'ın çalışma arkadaşlarından Arif Dizdaroğlu da, "Hasan abimiz gazetenin sembol isimlerindendi. Hepimizin abisiydi, herkese sıcak, samimi yaklaşırdı. Herkesin yardımına koşardı, özellikle hastane, doktor gibi o tür ihtiyaçlarda fahri görevliydi. Anında devreye girer, onların sorununu çözmeye çalışırdı. Kadın çalışma arkadaşlarına 'Gül' derdi. Kod adı Gül'dü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"ONU ÇOK SEVDİKLERİ İÇİN HERKES BURADA"

Yalçın Bayer de, "Hasan Kılıç, çok yakın dostumuzdu. İyi bir çalışma arkadaşımızdı. Gerçekten burada Hürriyet camiasının eskisi, yenisi, onu çok sevdikleri için herkes burada. Onun için çok mutlu oldum. Becerikli bir adamdı. Hem gazetecilik becerisi vardı hem de hukuku anlamda ki sorumlulukları vardı. Herkesin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Hasan Kılıç'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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