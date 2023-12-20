 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Kılıç, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Kılıç, Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Kılıç için cenaze töreni düzenlendi. Meslek hayatının büyük bir kısmını Hürriyet Gazetesi'nde geçiren Kılıç, çalışma arkadaşları ve sevdikleri tarafından son yolculuğunda yalnız bırakılmadı.

20.12.2023 - 09:35,
Abone Ol

İSTANBUL'da hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı.

Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Kılıç, Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti. 1970 yılında gazeteciliğe başlayan ve meslek hayatının 34 yılını Hürriyet Gazetesi'nde geçiren Hasan Kılıç için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Hasan Kılıç'ın eşi Gönül Kılıç ve oğlu Baran Kılıç cami avlusunda taziyeleri kabul etti. 2017 yılından bu yana Hürriyet Gazetesi'nde Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü yapan Kılıç'ı son yolculuğunda çalışma arkadaşları yalnız bırakmadı. Cenazeye katılanlar arasında Hürriyet Gazetesi Eski Yazı İşleri Müdürü Ertuğ Karakullukçu, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, Hürriyet Gazetesi Eski Haber Müdürü Nejat Seçen, Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürleri Arif Dizdaroğlu ve Ardıç Aytalar ile Hürriyet yazarı Yalçın Bayer de yer aldı. Taziyeleri cami avlusunda kabul eden Hasan Kılıç'ın eşi Gönül Kılıç, 'Bundan sonra söylenecek bir şey yok. Yolu açık olsun, huzurlu olsun. Bütün çalışma arkadaşları geldiler. Ben herkesi ismen çok iyi tanıyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun" dedi.

HERKESİN HAYATINA DOKUNMUŞTU.

Hürriyet Gazetesi Eski yazı işleri müdürü Ertuğ Karakullukçu, 'Hasan abi farklı bir insandı. Herkesin hayatına dokunmuştu. Öyle ki sevdikleri için de her şeyi yapardı. O yeri doldurulamayacak bir adamdı, kaybettik. Çalıştığımız dönemde bizimle ilgilenirdi, derdimizin çaresini bulurdu" ifadelerini kullandı.

'KADIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA 'GÜL' DERDİ'

Hasan Kılıç'ın çalışma arkadaşlarından Arif Dizdaroğlu da, 'Hasan abimiz gazetenin sembol isimlerindendi. Hepimizin abisiydi, herkese sıcak, samimi yaklaşırdı. Herkesin yardımına koşardı, özellikle hastane, doktor gibi o tür ihtiyaçlarda fahri görevliydi. Anında devreye girer, onların sorununu çözmeye çalışırdı. Kadın çalışma arkadaşlarına 'Gül' derdi. Kod adı Gül'dü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"ONU ÇOK SEVDİKLERİ İÇİN HERKES BURADA"

Yalçın Bayer de, 'Hasan Kılıç, çok yakın dostumuzdu. İyi bir çalışma arkadaşımızdı. Gerçekten burada Hürriyet camiasının eskisi, yenisi, onu çok sevdikleri için herkes burada. Onun için çok mutlu oldum. Becerikli bir adamdı. Hem gazetecilik becerisi vardı hem de hukuku anlamda ki sorumlulukları vardı. Herkesin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Hasan Kılıç'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedildi.

Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Kılıç, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hürriyet Gazetesi, Hasan Kılıç, Hürriyet, İstanbul, Medya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Kılıç, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


09:48
Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18
Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:58
Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:56
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:31
63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25
Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03
4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45
İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

Son Dakika
09:48 Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18 Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:56 ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:58 Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:31 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25 Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45 İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 10:35:39. #1.11#
SON DAKİKA: Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Kılıç, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement